LIVE Parijs-Nice: Campenaerts in zeskoppige vlucht van de dag

12:48 12 uur 48. Campenaerts. Van de 6 renners in de kopgroep zijn wij natuurlijk het meest geïnteresseerd in Victor Campenaerts. Van de 7 profzeges die hij wist te behalen, was er maar eentje niet op de tijdritfiets. 2 jaar geleden versloeg hij onder meer Evenepoel in de voorlaatste rit van de Ronde van België. . Campenaerts Van de 6 renners in de kopgroep zijn wij natuurlijk het meest geïnteresseerd in Victor Campenaerts. Van de 7 profzeges die hij wist te behalen, was er maar eentje niet op de tijdritfiets. 2 jaar geleden versloeg hij onder meer Evenepoel in de voorlaatste rit van de Ronde van België.

12:48 12 uur 48. Retro 2019: Campenaerts wint in Ronde van België. Retro 2019: Campenaerts wint in Ronde van België

12:41 Mont Meaulx. Ook de Mont Meaulx is bijna vanzelfsprekend een prooi voor bollenman Perez. Ook Campenaerts pakt nog 2 punten, al zal hij geen ambitie hebben in dat klassement. Het verschil met het peloton is bijna 3 minuten. . 12 uur 41. Mont Meaulx Ook de Mont Meaulx is bijna vanzelfsprekend een prooi voor bollenman Perez. Ook Campenaerts pakt nog 2 punten, al zal hij geen ambitie hebben in dat klassement. Het verschil met het peloton is bijna 3 minuten.

12:33 6 rijden weg. Het peloton heeft vrede met de samenstelling van de kopgroep, die een voorgift krijgt van 2 minuten. . 12 uur 33. 6 rijden weg Het peloton heeft vrede met de samenstelling van de kopgroep, die een voorgift krijgt van 2 minuten.

12:22 12 uur 22. Kopgroep herschud. Op de klim is ook de samenstelling van de kopgroep herschud: Anthony Perez, Kenny Elissonde, Jonathan Hivert en Julien El Farès zorgen voor een stevige Franse vertegenwoordiging. Victor Campenaerts houdt de Belgische eer hoog en Aleksej Loetsenko is er voor Kazachstan. Ze hebben een halve minuut. Kan het peloton met deze samenstelling leven? . Kopgroep herschud Op de klim is ook de samenstelling van de kopgroep herschud: Anthony Perez, Kenny Elissonde, Jonathan Hivert en Julien El Farès zorgen voor een stevige Franse vertegenwoordiging. Victor Campenaerts houdt de Belgische eer hoog en Aleksej Loetsenko is er voor Kazachstan.

Ze hebben een halve minuut. Kan het peloton met deze samenstelling leven?

12:20 Côte des Tulières. Bergkoning Perez heeft al een eerste doel bereikt, want hij pakt de 5 punten op de top van de eerste klim van de dag. . 12 uur 20. Côte des Tulières Bergkoning Perez heeft al een eerste doel bereikt, want hij pakt de 5 punten op de top van de eerste klim van de dag.

Nog een extra opgever: de Australische tijdrijder Miles Scotson geeft er de brui aan. 12 uur 19. Nog een extra opgever: de Australische tijdrijder Miles Scotson geeft er de brui aan.

12:10 12 uur 10. Nieuwe Lotto-cijfers. De 4 zijn al weer ingelopen en hebben plaatsgemaakt voor 6 nieuwe namen: Anthony Perez is er opnieuw bij, maar voor de rest zien we ook Campenaerts, Loetsenko, Taaramäe, Elissonde en Rui Costa. Ook Laurens De Plus zat erbij, maar hij heeft moeten lossen. . Nieuwe Lotto-cijfers De 4 zijn al weer ingelopen en hebben plaatsgemaakt voor 6 nieuwe namen: Anthony Perez is er opnieuw bij, maar voor de rest zien we ook Campenaerts, Loetsenko, Taaramäe, Elissonde en Rui Costa. Ook Laurens De Plus zat erbij, maar hij heeft moeten lossen.

12:06 12 uur 06. 4 leiders. Het peloton blijft onrustig, maar toch hebben 4 renners zich uit de chaos kunnen onttrekken: bolletjestrui Anthony Perez, Ben Swift, Casper Pedersen en Mads Pedersen (geen familie). . 4 leiders Het peloton blijft onrustig, maar toch hebben 4 renners zich uit de chaos kunnen onttrekken: bolletjestrui Anthony Perez, Ben Swift, Casper Pedersen en Mads Pedersen (geen familie).

11:57 11 uur 57. Gelosten. We zijn nog niet aan de klimmetjes gekomen, maar toch beslissen enkele renners - al dan niet onbedoeld - om het te laten lopen. Groene trui Sam Bennett is een van de leden van een 30-koppige groep van gelosten. . Gelosten We zijn nog niet aan de klimmetjes gekomen, maar toch beslissen enkele renners - al dan niet onbedoeld - om het te laten lopen. Groene trui Sam Bennett is een van de leden van een 30-koppige groep van gelosten.

11:49 11 uur 49. Hergroepering. Eerst zette Trentin zich recht om zich te laten inlopen en na wat spartelen, is ook Cavagna bijgehaald. De strijd kan opnieuw beginnen. . Hergroepering Eerst zette Trentin zich recht om zich te laten inlopen en na wat spartelen, is ook Cavagna bijgehaald. De strijd kan opnieuw beginnen.



11:41 11 uur 41. Roglic terug. Primoz Roglic is kunnen terugkeren in het peloton na wat uiteindelijk een lekke band bleek te zijn. Cavagna en Trentin beginnen intussen steeds meer van hun voorsprong te verliezen. . Roglic terug Primoz Roglic is kunnen terugkeren in het peloton na wat uiteindelijk een lekke band bleek te zijn. Cavagna en Trentin beginnen intussen steeds meer van hun voorsprong te verliezen.

11:34 Mechanische pech. In al die heisa om in de vlucht van de dag te geraken, heeft Primoz Roglic af te rekenen met materiaalpech. Zal de concurrentie profiteren van de pech van de leider? . 11 uur 34. Mechanische pech In al die heisa om in de vlucht van de dag te geraken, heeft Primoz Roglic af te rekenen met materiaalpech. Zal de concurrentie profiteren van de pech van de leider?

11:33 11 uur 33. Tegenaanvallers. Heel wat renners proberen de sprong te maken naar de twee leiders. Kirsch en Touzé lijken op dit moment de beste papieren te hebben om dit ook effectief te doen. De verschillen blijven wel klein. . Tegenaanvallers Heel wat renners proberen de sprong te maken naar de twee leiders. Kirsch en Touzé lijken op dit moment de beste papieren te hebben om dit ook effectief te doen. De verschillen blijven wel klein.

11:28 Hoge snelheden. De rugwind en de jacht op een plaatsje in de vlucht van de dag zorgen ervoor dat het tempo erg hoog ligt. Gisteren haalden we in de eerste uren maar 30 km/u, nu zitten we aan 50 km/u. Cavagna en Trentin vechten voor 10 seconden. . 11 uur 28. Hoge snelheden De rugwind en de jacht op een plaatsje in de vlucht van de dag zorgen ervoor dat het tempo erg hoog ligt. Gisteren haalden we in de eerste uren maar 30 km/u, nu zitten we aan 50 km/u. Cavagna en Trentin vechten voor 10 seconden.

11:21 11 uur 21. Cavagna en Trentin. Met Rémi Cavagna en Matteo Trentin zijn na iets meer dan 10 kilometer twee hardrijders gaan aanvallen. Twee sterker renners, maar misschien is een duo toch wat te weinig om het tot het einde uit te zingen. . Cavagna en Trentin Met Rémi Cavagna en Matteo Trentin zijn na iets meer dan 10 kilometer twee hardrijders gaan aanvallen. Twee sterker renners, maar misschien is een duo toch wat te weinig om het tot het einde uit te zingen.

De "Chirojongens" van Trek-Segafredo hebben er zin in. 11 uur 14. De "Chirojongens" van Trek-Segafredo hebben er zin in.

11:07 4 niet-starters, met Vervaeke. 4 renners zijn niet meer van start gegaan vandaag: Amund Grøndahl Jansen, Maxime Bouet, Anthony Delaplace en Louis Vervaeke. Die laatste is ziek geworden en voelde zich niet fit genoeg meer om te koersen. . 11 uur 07. 4 niet-starters, met Vervaeke 4 renners zijn niet meer van start gegaan vandaag: Amund Grøndahl Jansen, Maxime Bouet, Anthony Delaplace en Louis Vervaeke. Die laatste is ziek geworden en voelde zich niet fit genoeg meer om te koersen.