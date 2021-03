LIVE Parijs-Nice: het peloton slentert door de Rhônevallei

13:35 13 uur 35. Bollène en Leman. Bollène heeft ook een heuglijkere Belgische sportgeschiedenis, want Eric Leman wist hier zowel in 1970 als 1971 de sprint te winnen in Parijs-Nice. Na die laatste zege verdween hij wel meteen uit de wedstrijd. Leman was te veel aangedaan na de dood van zijn jonge ploeggenoot Jean-Pierre Monseré, die tijdens een kermiskoers in België was aangereden door een auto. . Bollène en Leman Bollène heeft ook een heuglijkere Belgische sportgeschiedenis, want Eric Leman wist hier zowel in 1970 als 1971 de sprint te winnen in Parijs-Nice. Na die laatste zege verdween hij wel meteen uit de wedstrijd. Leman was te veel aangedaan na de dood van zijn jonge ploeggenoot Jean-Pierre Monseré, die tijdens een kermiskoers in België was aangereden door een auto.

13:17 13 uur 17. Na 70 kilometer: nog altijd geen ontsnappingen. Het lijkt er steeds meer op dat het een dag zonder vlucht wordt, want ook de tussensprint heeft nauwelijks voor een extra impuls gezorgd. Het gemiddelde is een klein beetje gestegen, maar met 32,8 km/u is dat nog altijd erg mager.

13:04 13 uur 04. Bollène, waar Ivo Van Damme overleed. We komen straks aan in Bollène, een stad met een zwart randje in de (Belgische) sportgeschiedenis. Op 29 december 1976 kwam Ivo Van Damme er om het leven in een auto-ongeluk, toen hij terugkwam van trainingsstage in het zuiden van Frankrijk. Van Damme had enkele maanden eerder, op de Olympische Spelen van Montréal, nog 2 zilveren medailles veroverd, op de 800 en 1.500 meter. Een jaar later werd als eerbetoon de eerste editie van de Ivo Van Damme Memorial georganiseerd.

Van Damme had enkele maanden eerder, op de Olympische Spelen van Montréal, nog 2 zilveren medailles veroverd, op de 800 en 1.500 meter. Een jaar later werd als eerbetoon de eerste editie van de Ivo Van Damme Memorial georganiseerd.

13:03 13 uur 03. Portret van Ivo Van Damme, kort voor zijn dood. Portret van Ivo Van Damme, kort voor zijn dood

13:03 13 uur 03. De atletiekwereld in rouw: verslag van de begrafenis van Ivo Van Damme. De atletiekwereld in rouw: verslag van de begrafenis van Ivo Van Damme

12:57 Sprint. Tiesj Benoot heeft zijn ploegmaat Sütterlin in de vuurlinie gestuurd om seconden af te pakken van zijn snellere concurrenten. De Duitser pakt bij de tussensprint de 3 seconden, Schachmann (2e in de stand) komt 2 seconden dichter bij Roglic en Lucas Hamilton (8e in de stand) pakt de laatste seconde.

12:26 De renners hebben alle tijd van de wereld voor een plaspauze. 12 uur 26. De renners hebben alle tijd van de wereld voor een plaspauze

12:09 Aan die tussensprint liggen bonificaties te rapen. Zorgt dat voor wat opwinding in deze etappe?

12:06 Wind en koude. De renners kunnen als verzachtende omstandigheid inroepen, dat de wind de hele tijd in het nadeel blaast. Die maakt er bovendien een koude dag van, iets wat blijkbaar enkele renners verrast heeft. Hieronder zien we Sep Vanmarcke zijn beenstukken aantrekken en een soort bruine enveloppe tegen de koude onder zijn trui steken.

11:55 Gemiddelde snelheid. We rijden tegen een gemiddelde snelheid die maar net boven de 30 km/u komt, maar toch heeft er niemand zin om zich aan dit wandeltempo te onttrekken.

11:49 Het lijkt erop dat de broers Van Poppel vandaag alle tijd van de wereld krijgen om te keuvelen.

11:40 11 uur 40. Met mijn 27 jaar hoor ik tegenwoordig al bij de ouderen van het peloton. Misschien net onder het gemiddelde, maar bij ons in de ploeg ruim erboven. Het mooiste cadeau zou realistisch gezien een zege voor Cees (Bol) zijn. En dan in het weekend eentje van mezelf, dat zou nog mooier zijn. Jarige Tiesj Benoot.

11:39 11 uur 39. Jarige Benoot: "27 jaar, dat is tegenwoordig al oud". Jarige Benoot: "27 jaar, dat is tegenwoordig al oud"