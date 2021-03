LIVE Parijs-Nice: Naesen mee in de vlucht, straks aankomst bergop

Fase per fase

11:35 11 uur 35. Ik ken de streek hier goed, want ik woon hier niet zo ver vandaan. Ik hoop mee te kunnen gaan in een mooie vlucht en dan zien we wel hoe de benen voelen. Julien Bernard (Trek-Segafredo) heeft woordt gehouden. Ik ken de streek hier goed, want ik woon hier niet zo ver vandaan. Ik hoop mee te kunnen gaan in een mooie vlucht en dan zien we wel hoe de benen voelen. Julien Bernard (Trek-Segafredo) heeft woordt gehouden

11:31 Naesen is mee. Het parcours van vandaag schreeuwt niet echt "Oliver Naesen", maar toch is hij meegeschoven in de vlucht van de dag. Het is uiteindelijk een zestal geworden, met naast Naesen en Doubey ook nog Anthony Perez, Julien Bernard, Oscar Riesebeek en José Joaquin Rojas. Ze hebben een minuutje voorsprong. . 11 uur 31. Naesen is mee Het parcours van vandaag schreeuwt niet echt "Oliver Naesen", maar toch is hij meegeschoven in de vlucht van de dag. Het is uiteindelijk een zestal geworden, met naast Naesen en Doubey ook nog Anthony Perez, Julien Bernard, Oscar Riesebeek en José Joaquin Rojas. Ze hebben een minuutje voorsprong.

11:26 11 uur 26. 4 vluchters... met Doubey. Je hoefde geen al te grote koerskenner te zijn om dit te voorspellen: Fabien Doubey is effectief meegesprongen in de vlucht, samen met 3 nog niet geïdentificeerde kompanen. . 4 vluchters... met Doubey Je hoefde geen al te grote koerskenner te zijn om dit te voorspellen: Fabien Doubey is effectief meegesprongen in de vlucht, samen met 3 nog niet geïdentificeerde kompanen.

11:20 Strijd voor de bolletjestrui. In de eerste dagen was het nog kinderspel, maar vandaag zijn er maar liefst 40 punten te verdienen voor het bergklassement. Fabien Doubey leidt voorlopig met een ruime voorsprong van 7 punten, dus wees niet verbaasd als hij straks meespringt in de vlucht van de dag. Ook Thomas De Gendt zou vandaag wel eens aangestipt kunnen hebben. Hij ging al 3 keer met de bolletjestrui van Parijs-Nice naar huis. . 11 uur 20. Strijd voor de bolletjestrui In de eerste dagen was het nog kinderspel, maar vandaag zijn er maar liefst 40 punten te verdienen voor het bergklassement. Fabien Doubey leidt voorlopig met een ruime voorsprong van 7 punten, dus wees niet verbaasd als hij straks meespringt in de vlucht van de dag.

Ook Thomas De Gendt zou vandaag wel eens aangestipt kunnen hebben. Hij ging al 3 keer met de bolletjestrui van Parijs-Nice naar huis.

11:12 Ook geen Battistella. We meldden al eerder de opgave van Søren Kragh Andersen, maar we mogen nu ook een streep trekken door de naam van Samuele Battistella. Het is nog niet bekend waarom de Italiaan van Astana, de voormalige wereldkampioen bij de beloften, niet meer van start gaat. . 11 uur 12. Ook geen Battistella We meldden al eerder de opgave van Søren Kragh Andersen, maar we mogen nu ook een streep trekken door de naam van Samuele Battistella. Het is nog niet bekend waarom de Italiaan van Astana, de voormalige wereldkampioen bij de beloften, niet meer van start gaat.

11:10 11 uur 10 match begonnen Start De renners zijn vertrokken in Chalon-sur-Saône, waar Dylan Groenewegen in de Tour van 2019 wist te winnen.

Het parcours van de dag vanuit de lucht. 11 uur 08. Het parcours van de dag vanuit de lucht

Jumbo-Visma kwam gisteren goed voor de dag, zowel met Roglic als Kruijswijk. Roglic kan in de finale altijd rekenen op zijn eindschot. Ruilt hij straks zijn Jumbo-geel voor het ASO-geel? 10 uur 58. Jumbo-Visma kwam gisteren goed voor de dag, zowel met Roglic als Kruijswijk. Roglic kan in de finale altijd rekenen op zijn eindschot. Ruilt hij straks zijn Jumbo-geel voor het ASO-geel?

Is Dylan Teuns een kandidaat voor de dagzege? 10 uur 46. Is Dylan Teuns een kandidaat voor de dagzege?

10:35 Geen Søren Kragh Andersen. We nemen vandaag afscheid van de nummer 5 van de tijdrit van gisteren, Søren Kragh Andersen. De Deen heeft blijkbaar wat last van zijn rug en trekt zich terug met het oog op de klassiekers. . 10 uur 35. Geen Søren Kragh Andersen We nemen vandaag afscheid van de nummer 5 van de tijdrit van gisteren, Søren Kragh Andersen. De Deen heeft blijkbaar wat last van zijn rug en trekt zich terug met het oog op de klassiekers.

10:33 10 uur 33. Ik verwacht een nerveuze aanloop door de wijngaarden en dan de slotklim. Het is een goed parcours voor Mattia (Cattaneo) of Rémi (Cavagna) om misschien te anticiperen. Tom Steels (ploegleider Deceuninck-Quick Step). Ik verwacht een nerveuze aanloop door de wijngaarden en dan de slotklim. Het is een goed parcours voor Mattia (Cattaneo) of Rémi (Cavagna) om misschien te anticiperen. Tom Steels (ploegleider Deceuninck-Quick Step)

10:33 10 uur 33.

