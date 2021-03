LIVE: ontpopt gedoodverfde sprintersrit in Parijs-Nice zich tot waaierspektakel?

11:55 Lotto-Soudal reed gisteren een aanvallende wedstrijd. Krijgen we vandaag meer vuurwerk van hen? 11 uur 55. Lotto-Soudal reed gisteren een aanvallende wedstrijd. Krijgen we vandaag meer vuurwerk van hen? Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1368877852175794178

11:50 11 uur 50. Amilly. Amilly was de laatste jaren vaker een pleisterplaats in Parijs-Nice. De laatste keer dat de finish er lag, in 2017, kregen we een rit om duimen en vingers bij af te likken, met regen, wind en waaiers. Sonny Colbrelli mocht na het einde van en slopende dag zijn armen de lucht ingooien. De andere winnaars in Amilly luisteren naar de namen Thor Hushovd (2008), Alberto Contador (2009) en Greg Henderson (2011). . Amilly Amilly was de laatste jaren vaker een pleisterplaats in Parijs-Nice. De laatste keer dat de finish er lag, in 2017, kregen we een rit om duimen en vingers bij af te likken, met regen, wind en waaiers. Sonny Colbrelli mocht na het einde van en slopende dag zijn armen de lucht ingooien.

De andere winnaars in Amilly luisteren naar de namen Thor Hushovd (2008), Alberto Contador (2009) en Greg Henderson (2011).

11:50 11 uur 50. Retro 2017: Colbrelli wint na hondse etappe in Amilly. Retro 2017: Colbrelli wint na hondse etappe in Amilly

11:41 11 uur 41. Wie draagt welke trui? Na een eerste rit is het altijd wat uitkijken naar wie uiteindelijk in welke trui is beland. Sam Bennett heeft zowel de gele leiderstrui als de groene puntentrui in handen, maar die laatste geeft hij door aan Mads Pedersen. De witte trui voor beste jongere hangt om de schouders van Jasper Philipsen en Fabien Doubey houdt aan zijn expeditie van gisteren de bolletjestrui over. . Wie draagt welke trui? Na een eerste rit is het altijd wat uitkijken naar wie uiteindelijk in welke trui is beland. Sam Bennett heeft zowel de gele leiderstrui als de groene puntentrui in handen, maar die laatste geeft hij door aan Mads Pedersen.

De witte trui voor beste jongere hangt om de schouders van Jasper Philipsen en Fabien Doubey houdt aan zijn expeditie van gisteren de bolletjestrui over.

11:41 11 uur 41.

11:26 11 uur 26 match begonnen Officieuze start We zwaaien nog eens naar de mensen van Oinville-sur-Montcient en zetten dan koers richting Amilly.

11:26 161-1 (Porte) = 160. De renners maken zich klaar voor de start. 11 uur 26. 161-1 (Porte) = 160. De renners maken zich klaar voor de start.

11:25 Geen breuken voor Richie Porte, maar bij Ineos is het nu wel alle ballen op Tao Geoghegan Hart. 11 uur 25. Geen breuken voor Richie Porte, maar bij Ineos is het nu wel alle ballen op Tao Geoghegan Hart.

11:01 Wind. De wind blaast vandaag bijna de hele tijd in de zij, maar mogelijk is hij niet krachtig genoeg om voor waaiers te zorgen. Afwachten wat het in de praktijk zal geven. . 11 uur 01. Wind De wind blaast vandaag bijna de hele tijd in de zij, maar mogelijk is hij niet krachtig genoeg om voor waaiers te zorgen. Afwachten wat het in de praktijk zal geven.



11:00 11 uur .

10:53 10 uur 53.