Timer van Bennett gaat op het juiste moment af, Philipsen 4e in Parijs-Nice

Sam Bennett had in de UAE Tour al 2 sprints op zijn naam geschreven en hij opent nu ook in Parijs-Nice meteen zijn rekening. "Met dank aan de ploeg en dan met name Michael (Mørkøv) die ijzig kalm bleef in de finale."

"Ik zat immers wat ingesloten op het einde. Het was echt chaotisch, zeker met die versmalling op 500 meter van het einde. Uiteindelijk werd ik dan toch nog goed tot in het wiel gebracht."

Bennett versloeg in de Emiraten onder meer Caleb Ewan, "maar toch was ik een beetje ongerust of de conditie wel even goed zou zijn. Maar met mijn vorm zit het duidelijk snor."