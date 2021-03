Primoz Roglic begint seizoen in Parijs-Nice: "Mikken op eindwinst"

19:51

19 uur 51. Roglic met eindwinstambities aan de start. Voor Primoz Roglic betekent de "koers naar de zon" ook de start van zijn seizoen. Na het trainingskamp in Tenerife met zijn ploeg Jumbo-Visma is de winnaar van de Ronde van Spanje, die debuteert in Parijs-Nice, klaar voor de strijd. "In het begin van het seizoen is het altijd even kijken hoe alles gaat lopen", liet hij optekenen door zijn team. "De nieuwe fiets bevalt me goed en de schijfremmen zijn een stap vooruit. Daarnaast heb ik vertrouwen in de ploeg. Ik wil de komende wedstrijden de beste versie van mijzelf laten zien. Ik probeer echt op alle vlakken vooruitgang te boeken." De meerdaagse WorldTour-wedstrijd is het eerste grote doel van 2021 voor de Nederlandse formatie. "We gaan voor de winst met Roglic in het klassement", klinkt het ambitieus bij ploegleider Grischa Niermann. "Na de derde en vierde etappe kunnen we kijken of we een voorsprong moeten verdedigen of juist de laatste etappes de aanval in moeten zetten." .