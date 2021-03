LIVESTREAM: Draagt de aanval van Gilbert in Parijs-Nice ver?

Fase per fase

Fase per fase

16:09 16 uur 09. Het sprinterspakket is bepaald indrukwekkend. Indrukwekkender dan de kandidaten voor de eindwinst. Michel Wuyts.

16:08 Val met Armée. Op een vrij brede weg, zonder specifieke hindernissen wordt er toch gevallen. Sander Armée is een van de slachtoffers, Brändle het andere. Een beetje stroef gaat hij toch weer van start.

16:07 16 uur 07. Doubey probeert nog altijd zijn duit in het zakje te doen, maar het leeuwendeel van het werk wordt opgeknapt door Gilbert, Oldani en Perez. In het peloton nog altijd Declercq die het tempo bepaalt, al is ook Ineos een treintje op het spoor aan het zetten.

16:01 Tijdsverschil. Gilbert en zijn kompanen hebben amper een half minuutje voorsprong, op nog meer dan 40 kilometer van de finish. De sprintersploegen hebben nog niet eens de trom geroerd, dus deze expeditie lijkt ten dode opgeschreven.

15:57 15 uur 57. Lawless gegrepen. Niet Doubey maar Lawless moet zich weer laten inlopen door het peloton. Gilbert, Oldani en Perez krijgen de vroege vluchter nu mee op hun bagagedrager.

15:54 15 uur 54. Vervelend voor Gilbert, want hij krijgt maar half en half steun van de anderen. José De Cauwer.

15:51 15 uur 51. 5 koplopers. De 4 tegenaanvallers vallen Doubey nu al op de nek. Die heeft met Lawless een ploegmaat mee. De 5e renner is Anthony Perez voor Cofidis.

15:50 15 uur 50. Tegenaanval Gilbert. Philippe Gilbert wil het hiaat op zijn palmares, namelijk een ritzege in Parijs-Nice, opvullen. Hij trekt ten aanval met ploegmaat Oldani. 2 andere renners sluipen ook mee.

15:47 15 uur 47. Het peloton heeft zich als een Romeinse cohort opgesteld en tempert de snelheid. Anders zou Doubey te snel gegrepen worden.

15:40 15 uur 40. In het peloton is het onveranderd Tim Declercq die het commando voert. Op de voorposten zien we ook Movistar en Astana goed vertegenwoordigd.

15:35 15 uur 35. Teuns en De Plus gaan tegen de grond in de eerste rit in Parijs-Nice. Teuns en De Plus gaan tegen de grond in de eerste rit in Parijs-Nice

15:29 Teuns en De Plus vallen. Er is een valpartij in het peloton en van de Belgen liggen Dylan Teuns en Laurens De Plus erbij. Iedereen kan wel weer vertrekken.

15:28 Voorsprong brokkelt af. Het onvermijdelijke verval van Doubey blijft zich doorzetten. De renner van Total Direct Energie heeft nog een tweetal minuten.

15:20 15 uur 20.

15:19 Gemiddelde snelheid. Fabien Doubey is een beetje "stilgevallen" in het tweede wedstrijduur. Het gemiddelde is nu 41 km/u.

15:11 15 uur 11. Het is mijn opdracht om Pascal Ackermann zo dicht mogelijk tot de finish te brengen. Mocht hij niet zelf kunnen sprinten, dan is het aan mij. Jordi Meeus (Bora-Hansgrohe).

15:10 15 uur 10. Meeus: "Ackermann zo dicht mogelijk tot de finish brengen". Meeus: "Ackermann zo dicht mogelijk tot de finish brengen"

15:07 Tijdsverschil. Doubey gaat het tweede deel van deze etappe in met een voorsprong van 3'25". Zelfs de familie en vriendin van de Fransman zullen niet in een goeie afloop geloven, maar het is wel een lovenswaardige poging.