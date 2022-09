BEKIJK: Jasper Philipsen wint Belgisch sprintduel met Arnaud De Lie in Omloop van het Houtland

Dat de 75e editie van de Omloop van het Houtland op een massasprint zou eindigen, stond in de sterren geschreven. Het parcours oogde biljartvlak, een herfstzonnetje gunde de wind geen schijn van een kans en de snelle mannen aan de inschrijvingstafel waren niet op een hand te tellen.





"Hier staan meer sprinters aan de start dan op de Champs-Elysées", had Dries Van Gestel voor de West-Vlaamse wedstrijd opgemerkt. Gelijk had hij, want ook Arnaud De Lie, Dylan Groenewegen, Jasper Philipsen, Gerben Thijssen en Jordi Meeus waren allemaal van de partij.



5 renners mochten bijna de hele koers voorop rijden. In de finale kregen ze extra gezelschap, maar de massasprint was onvermijdelijk. De Lie ging vroeg aan voor zijn 10e seizoensoverwinning, Philipsen zat hem in de nek. Op de streep werd de puntenpakker van Lotto-Soudal overpowerd door de tgv van Alpecin-Deceuninck.