Aftellen naar Omloop! Startschot van eerste voorjaarsklassieker om 10.55u

Oliver Naesen viel vorig jaar net naast het podium van de Omloop. Het was er wel zijn beste prestatie tot nu toe.





"Het parcours heeft na al die jaren weinig geheimen voor mij. Ik begin aan mijn 9e editie dus echt nieuw is het niet. Trouwens de meeste van die wegen liggen op mijn trainingstochten", vertelde Naesen daags voor de start. "De tegenstanders, dat is wat anders. Die ken ik niet zo goed."





"Ik heb enkel de jongens aan het werk gezien in de koersen waar ik zelf aan de slag was, maar je hoort natuurlijk her en der wel wat vertellen. De Omloop is een koers waar het gevaar achter elke bocht schuilt. Ik verwacht een koers die open is onderweg en dan op het einde zichzelf weer sluit. Ik voorspel een sprint met een kleine groep in Ninove."





"Ik sta nog niet waar ik moet staan. Dat is voor na Parijs-Nice. Dan volgt een groot blok met wedstrijden die me liggen en waarin ik echt wil schitteren. Natuurlijk met de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en de E3 Harelbeke. Die laatste is een koers die me echt wel goed ligt. Knallen, recupereren, opnieuw knallen..."