Wereldkampioene Anna van der Breggen pakt uit op de Bosberg

Titelverdedigster Van Vleuten al snel in de problemen

Na amper 4 kilometer voelden 3 rensters de benen al kriebelen in het peloton. Bennett, Waterreus en Jongerius sprongen weg uit het grote pak en reden, mede dankzij een gesloten overweg, een voorsprong van ongeveer 5 minuten bij elkaar. Toch konden de vluchters van de dag niet lang genieten van die mooie bonus, want het beukwerk van Team SD Worx deed de voorsprong met mondjesmaat slinken. In aanloop van de Molenberg was het verhaal van de 3 musketiers dan ook ten einde. Toen titelverdedigster Van Vleuten het op 40 kilometer van de streep moeilijk kreeg, verscheen de regenboog van Van der Breggen een 1e keer vooraan in de wedstrijd. De wereldkampioene trok stevig door en zorgde voor de eerste belangrijke afscheiding in de wedstrijd.

Van der Breggen valt aan op de Bosberg, iedereen moet passen

Ook Lotte Kopecky fietste fluks mee in de kopgroep, toen plots Demi Vollering wegsprong. Haar avontuur bleek van korte duur, want op de Muur werd de Nederlandse alweer gegrepen. Een kopgroep van 10 was het resultaat. Aan de voet van de Bosberg achtte Van der Breggen haar moment uiteindelijk gekomen. De wereldkampioene liet iedereen naar adem happen en keek nooit meer achterom. Na een ijzersterke solo reed de Nederlandse dan ook alleen over de streep. In de sprint om de ereplaatsen viel Kopecky uiteindelijk net naast het podium. Een knappe prestatie van onze landgenote, die nog Norsgaard Jorgensen en Amy Pieters voor haar moest dulden.

Kijk hier naar de beslissende aanval van Van der Breggen:

Van der Breggen: "Het laatste stuk was echt lastig"

Winnares Anna van der Breggen: "We stonden aan de start met een sterke ploeg en we hebben het echt goed gedaan. Het was wachten op het ideale moment om aan te vallen, maar uiteindelijk heb ik het kunnen afmaken." "De Bosberg is zeker niet te onderschatten", vulde ze nog aan. "Op training valt het nog mee, maar als hij op het einde van de koers komt, loop je gewoon helemaal vol." "Het zag er niet zo uit, maar het was ook echt koud. Maar dat hoort er natuurlijk bij in de Omloop Het Nieuwsblad", sloot de winnares af.

Kopecky: "Zuur dat ik niet op het podium eindig"

Lotte Kopecky (4e): "Ik had een goed gevoel in de koers en daar trek ik me aan op. Het is zuur dat ik niet op het podium eindig natuurlijk", reageerde de Belgische toch wat ontgoocheld. "Op de Bosberg zat ik net iets te ver. Ik had eigenlijk in het wiel van Van der Breggen moeten zitten en dan hopen dat ik mee over de top geraakte. Nu was dat niet het geval."

"Ons team was zeer sterk vandaag, dus dat was wel een aangenaam gevoel. In de sprint wist ik dat ik in tweede positie moest zitten, maar het tempo zakte iets te veel, waardoor ik uiteindelijk tekort kwam."

Van Vleuten: "Zat slecht gepositioneerd in de finale"

Annemiek van Vleuten (21e): "Ik verwijt mezelf dat ik niet mee was in de finale. Ik zat slecht gepositioneerd, dus ik heb geen enkel excuus", stak de titelverdedigster van wel. "Ik ben nochtans goed in vorm. Maar deze prestatie geeft me wel vertrouwen voor de komende wedstrijden.Toen ik aanging op de Berendries voelde ik me namelijk zeer goed." Maar Van Vleuten gunt haar landgenote wel de overwinning: "Het is mooi voor Anna van der Breggen, want met de vloek van de wereldkampioenentrui heeft ze al meteen komaf gemaakt."

Rituitslag Omloop Het Nieuwsblad Rituitslag Omloop Het Nieuwsblad naam resultaat 1 Anna van der Breggen in 3u21'00" 2 Emma Cecilie Norsgaard Jørgensen op 23" 3 Amy Pieters 4 Lotte Kopecky 5 Hannah Barnes 6 Marta Bastianelli 7 Lisa Brennauer 8 Grace Brown 9 Marta Cavalli 10 Elisa Longo Borghini 26" alles weergeven