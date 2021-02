LIVESTREAM: Wereldkampioene Anna van der Breggen pakt uit op de Bosberg

Van der Breggen lijkt vertrokken voor een solo, want haar voorsprong dikt aan tot 15 seconden. Ondertussen zetten de rensters van Liv Racing de achtervolging in.

17 uur 05. Van der Breggen lijkt vertrokken voor een solo, want haar voorsprong dikt aan tot 15 seconden. Ondertussen zetten de rensters van Liv Racing de achtervolging in. .

17 uur 02. Nog 12 kilometer. Met nog 12 kilometer te gaan, heeft Van der Breggen toch een stevige bonus te pakken. In de achtervolgende groep zit Kopecky voorlopig helemaal achteraan. Heeft ze nog wat buskruit in de benen? .

16 uur 55. Vollering terug gegrepen. De Muur ligt achter ons en de kloof met Vollering is volledig gedicht. We krijgen een kopgroep van 10 met onder meer Kopecky en Van der Breggen. .

16 uur 54. Kopecky reageert. Kopecky gaat in de tegenreactie en neemt Van der Breggen mee in haar wiel. Iets verder zien we ook D'hoore meeschuiven. Knap werk van onze landgenotes. .

16 uur 52. Borghini springt weg! Longo Borghini gooit de knuppel in het hoenderhok en springt weg uit de achtervolgende groep. De voorsprong van Vollering smelt als sneeuw voor de zon. Krijgen we straks een hergroepering? .

16:47

16 uur 47. Op weg naar de Muur. Hopelijk voor Vollering weet ze waar ze aan begonnen is, want met de Muur en de Bosberg krijgen we nog een pittig slot te zien in deze wedstrijd. Houdt de Nederlandse vol of kraakt ze toch nog? .