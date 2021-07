Verbluffende Van Vleuten overvleugelt de tegenstand in de tijdrit

05:35 05 uur 35. We wachten nog op de tijd van Van der Breggen en Dygert, maar het ziet er goed uit voor de Nederlandse. Ze kan het zelf nog niet helemaal geloven en vraagt aan haar trainer of er "geen misrekening in het spel is". . We wachten nog op de tijd van Van der Breggen en Dygert, maar het ziet er goed uit voor de Nederlandse. Ze kan het zelf nog niet helemaal geloven en vraagt aan haar trainer of er "geen misrekening in het spel is".

05:31 05 uur 31. Donkerbrown vermoeden dan er een winnaar is ... Ook Grace Brown komt niet in de buurt van Van Vleuten. Is er een Nederlands sprookje in de maak? Na het debacle in de wegrit, zou dit welgekomen zijn voor de wielerfederatie van Oranje.

05:27 05 uur 27. Van Vleuten zet absolute toptijd neer. Van Vleuten zet absolute toptijd neer

05:26 30'23" voor Van Vleuten. Van Vleuten blaast iedereen weg met een wervelende chrono. Kan haar landgenote nog een zustermoord plegen? Ze zal in het laatste deel uit een ander vaatje moeten tappen dan.

05:23 05 uur 23. Van Vleuten buitencategorie vandaag? Ook Van der Breggen komt voorlopig niet in de buurt van de tijd van haar landgenote. De Nederlandse kampioene tijdrijden moet 20 seconden prijsgeven op de zilverenmedaillewinnares van de wegrit.

05:17 05 uur 17. Dygert davert voorlopig niet. De Amerikaanse uitdager van de Nederlanders, Chloé Dygert, begint conservatief aan haar strijd tegen de tijd. Ze komt een kleine minuut trager binnen dan Annemiek van Vleuten.

05:14 14'24": Van Vleuten vliegt. Na 10 kilometer is Annemiek van Vleuten voorlopig de snelste. De Nederlandse neemt zo al snel voorsprong op de Italiaanse tempobeul Longo Borghini. Over enkele minuten komt ook Van der Breggen voorbij aan de meetpaal.

05:08 05 uur 08. Met de start van topfavorieten Chloé Dygert en Anna van der Breggen rijden alle rensters nu rond op het asfalt in Tokio. Wie is er in staat om de strijd met de Nederlandse kampioene aan te gaan?

05:06 05 uur 06. Van de Velde komt over de finish! Van de Velde komt over de finish!

05:05 05 uur 05. Finish Julie Van de Velde! Het olympische hoofdstuk van Julie Van de Velde zit erop. Onze landgenote komt als eerste over de finish. Het verdict: 34'23". Waar zal ze met deze tijd stranden?

05:02 05 uur 02. Vandaag wél goud voor Oranje? Ondertussen raast de eerste van de twee Nederlandse wervelwinden door Tokio. Kan Annemiek Van Vleuten haar zilveren kater van de olympische wegrit vandaag doorspoelen?

04:55 De te kloppen tijd: 16'41". Ons buikgevoel zegt dat deze chrono niet lang zal standhouden, maar de Canadese Canuel zet voorlopig de beste tussentijd op het bord. Ze komt na 16'41" door aan de meetpaal (15 kilometer).

04:47 04 uur 47. Storm op komst. De echte kleppers maken nu stilaan hun opwachting. Elisa Longo Borghini is de eerste van een handjevol topfavorieten die op het startpodium klimt. De Italiaanse reed een sterk seizoen dat bol stond van de ereplaatsen. Zo werd ze vorig weekend nog knap derde, net voor onze landgenote Lotte Kopecky (4e), in de olympische wegrit.

04:42 04 uur 42. Majerus maalt door. Ook de Luxemburgse Christine Majerus gaat van start. Majerus nam dit jaar de nationale dubbelslag voor haar rekening. Ze werd zowel kampioen op haar racefiets als op haar tijdritfiets. De Luxemburgse maakt af en toe ook de oversteek naar ons land. Zo werd ze dit jaar nog tweede in Dwars door het Hageland en eerste in de Omloop van de Westhoek.

04:39 04 uur 39. Met de regelmaat van de klok duikt de ene na de andere renster van het startplatform. Voorlopig is het nog wachten op de eerste tussentijden die binnensijpelen vanuit Tokio.

04:33 04 uur 33. Japans fenomeen is gaan vliegen. Ook thuisrijder Eri Yonamine is begonnen aan haar oefening tegen de klok. De Japanse is in haar land een fenomeen op de fiets. Ze werd al 5x Japans kampioen op de weg én zes keer nationaal tijdritkampioen. Kan ze vandaag profiteren van het thuisvoordeel?