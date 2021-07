Olympische tijdrit: Remco Evenepoel start om 7.59 u, Wout van Aert om 9.08 u

20:25 20 uur 25. Olympische Spelen Dit zijn de grote rivalen van Wout van Aert en Remco Evenepoel in de tijdrit

20:20 20 uur 20. Olympische Spelen Kroont Wout van Aert zich morgen tot podiumkoning met 14e medaille?

19:34 19 uur 34. Op Remco Evenepoel heb ik weinig zicht. Ik lees daarover ook alleen maar de kranten. Ik denk dat niemand kan zeggen: het zal zo of zo zijn. Maar hij heeft zich kunnen voorbereiden, dus dan moet dat een heel goede, sterke kerel zijn. Cocommentator José De Cauwer . Op Remco Evenepoel heb ik weinig zicht. Ik lees daarover ook alleen maar de kranten. Ik denk dat niemand kan zeggen: het zal zo of zo zijn. Maar hij heeft zich kunnen voorbereiden, dus dan moet dat een heel goede, sterke kerel zijn. Cocommentator José De Cauwer

19:32 19 uur 32. Om Wout hoeven we ons geen zorgen te maken: de focus, de voorbereiding, de conditie, wat hij in de wegrit liet zien. Ik denk dat we een heel sterke Wout van Aert gaan zien. Cocommentator José De Cauwer . Om Wout hoeven we ons geen zorgen te maken: de focus, de voorbereiding, de conditie, wat hij in de wegrit liet zien. Ik denk dat we een heel sterke Wout van Aert gaan zien. Cocommentator José De Cauwer

19:28 19 uur 28. Het is helemaal geen vlakke tijdrit. Het is eigenlijk op en af en op en af. Het is niet zoals de 1e tijdrit in de Tour met korte, nijdige hellingen. Hier wordt toch bergop gereden. Dat zou eventueel in het voordeel moeten zijn van een Remco Evenepoel. Cocommentator José De Cauwer . Het is helemaal geen vlakke tijdrit. Het is eigenlijk op en af en op en af. Het is niet zoals de 1e tijdrit in de Tour met korte, nijdige hellingen. Hier wordt toch bergop gereden. Dat zou eventueel in het voordeel moeten zijn van een Remco Evenepoel. Cocommentator José De Cauwer

19:22 19 uur 22. Voor Dennis en Ganna heb je geen waardemeter. Er is één iemand die zich niet verstopt heeft: Wout van Aert. Cocommentator José De Cauwer . Voor Dennis en Ganna heb je geen waardemeter. Er is één iemand die zich niet verstopt heeft: Wout van Aert. Cocommentator José De Cauwer

19:15 19 uur 15. Ik hoop dat de kleur van de medaille van Wout goud zal zijn, maar het is en blijft afwachten. We zitten met 2 serieuze concurrenten van wie we weinig weet hebben de laatste periode: Dennis en vooral Ganna. En daar komt dan nog Remco bij, Dumoulin en nog zoveel anderen... Het is moeilijk, maar ik denk dat er een medaille in zit. Cocommentator José De Cauwer . Ik hoop dat de kleur van de medaille van Wout goud zal zijn, maar het is en blijft afwachten. We zitten met 2 serieuze concurrenten van wie we weinig weet hebben de laatste periode: Dennis en vooral Ganna. En daar komt dan nog Remco bij, Dumoulin en nog zoveel anderen... Het is moeilijk, maar ik denk dat er een medaille in zit. Cocommentator José De Cauwer

18:51 18 uur 51. Wout van Aert heeft in de wegrit laten zien dat hij de beste allrounder is op de planeet. Als hij een schaatser was, zou hij de allroundtitels aan elkaar rijgen. Maar misschien wel zonder afstandszeges. Al kan Van Aert de tijdrit winnen. Ex-tijdrijder Stef Clement, 9e op OS 2008, op NOS. Wout van Aert heeft in de wegrit laten zien dat hij de beste allrounder is op de planeet. Als hij een schaatser was, zou hij de allroundtitels aan elkaar rijgen. Maar misschien wel zonder afstandszeges. Al kan Van Aert de tijdrit winnen. Ex-tijdrijder Stef Clement, 9e op OS 2008, op NOS

18:23 18 uur 23. 44,2 km en 846 hoogtemeters. 39 renners krijgen een parcours rond de Fuji International Speedway voorgeschoteld met start en finish op het racecircuit. Ze moeten 2 ronden van 22,1 kilometer afwerken. Op een heuvelachtig parcours gaat het constant op en neer, 6 te onderscheiden beklimmingen zorgen voor 846 hoogtemeters. Het is verre van een vlakke tijdrit voor de pure machtsmannen. Van bij de start gaat het meteen 4 km bergaf, waarna een klim wacht van 5 km naar het hoogste punt bezuiden het circuit. Het gaat daarna weer 5 km naar beneden. Bij de ingang van het circuit wacht hen een iets minder felle klim die hen weer naar de start/finishzone brengt, met op de glooiende wegen nog een klimmetje. En dat is goed voor 1 ronde. Er zijn maar weinig vlakke stukken, enkel de lange start-finishzone van 1,48 km. . 44,2 km en 846 hoogtemeters 39 renners krijgen een parcours rond de Fuji International Speedway voorgeschoteld met start en finish op het racecircuit.

Ze moeten 2 ronden van 22,1 kilometer afwerken. Op een heuvelachtig parcours gaat het constant op en neer, 6 te onderscheiden beklimmingen zorgen voor 846 hoogtemeters. Het is verre van een vlakke tijdrit voor de pure machtsmannen.



Van bij de start gaat het meteen 4 km bergaf, waarna een klim wacht van 5 km naar het hoogste punt bezuiden het circuit. Het gaat daarna weer 5 km naar beneden. Bij de ingang van het circuit wacht hen een iets minder felle klim die hen weer naar de start/finishzone brengt, met op de glooiende wegen nog een klimmetje. En dat is goed voor 1 ronde.

Er zijn maar weinig vlakke stukken, enkel de lange start-finishzone van 1,48 km.