Kijk woensdag naar Nokere Koerse (Eén en livestream): "Lastig parcours"

17 uur 25. Merlier mikt op 2e zege op rij: "Sprint met grote groep is ideaal". Soudal-Quick Step heeft met de winnaar van vorig jaar, Tim Merlier, de superfavoriet in de gelederen op Nokereberg. De kans dat het tot een groepssprint komt met de Belgische kampioen is groot. "De weersomstandigheden zullen in grote mate bepalen hoe het koersverloop er zal uitzien. Het aantal kilometer met kasseien is opgetrokken tot 25 kilometer. Niet min", zegt ploegleider Iljo Keisse. Wat is het ideale scenario voor Merlier? "Een sprint met een grote groep. De wedstrijd is lastig genoeg om het uiteen te trekken. Het parcours is best stevig. Het maakt er de koers wel mooier op" Soudal-Quick Step brengt met de Brit Ethan Vernon nog een snelle man aan de start in Deinze. "Maar hij sukkelt met zijn knie en maag. In de GP Monseré moest hij al vrij vlug naar de kant." .