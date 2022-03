LIVESTREAM Nokere Koerse: Vele valpartijen zorgen voor nervositeit in peloton

12:43 Huisepontweg. De rensters dokkeren over de Huisepontweg. De kasseistrook is 1600 meter lang. Probeert iemand hier iets? . 12 uur 43. Huisepontweg De rensters dokkeren over de Huisepontweg. De kasseistrook is 1600 meter lang. Probeert iemand hier iets?

12:41 12 uur 41. Trek-Segafredo en SD Worx zijn alert en komen opdagen aan kop van het peloton. . Trek-Segafredo en SD Worx zijn alert en komen opdagen aan kop van het peloton.

12:40 12 uur 40. Kopecky schuift op. Richting Huisepontweg, een kasseistrook van 1.600 meter, schuift Lotte Kopecky op. Ze neemt de koppositie over in het peloton. . Kopecky schuift op Richting Huisepontweg, een kasseistrook van 1.600 meter, schuift Lotte Kopecky op. Ze neemt de koppositie over in het peloton.

12:39 Lotte Kopecky zit attent mee voorin. 12 uur 39. Lotte Kopecky zit attent mee voorin

12:38 12 uur 38. Kopecky goed mee. Lotte Kopecky is gespaard gebleven van de valpartijen. Ze zit goed vooraan het peloton en blijft alert. . Kopecky goed mee Lotte Kopecky is gespaard gebleven van de valpartijen. Ze zit goed vooraan het peloton en blijft alert.

12:37 12 uur 37. Voor Audrey Cordon-Ragot gaat het te snel. De renster van Trek-Segafredo laat begaan. . Voor Audrey Cordon-Ragot gaat het te snel. De renster van Trek-Segafredo laat begaan.

12:36 12 uur 36. Rensters van Team DSM gaan alweer tegen de vlakte: "Wat gebeurt er hier allemaal?". Rensters van Team DSM gaan alweer tegen de vlakte: "Wat gebeurt er hier allemaal?"

12:34 12 uur 34. 2e keer Lange Ast. De rensters beklimmen voor de 2e keer deze wedstrijd de Lange Ast. Aan kop voert BikeExchange-Jayco het tempo aan. . 2e keer Lange Ast De rensters beklimmen voor de 2e keer deze wedstrijd de Lange Ast. Aan kop voert BikeExchange-Jayco het tempo aan.

12:32 12 uur 32. Nervositeit in het peloton. De vele valpartijen zorgen voor nervositeit in het peloton. De ploeggenoten zoeken elkaar op in het peloton en bereiden zich voor om te anticiperen op een mogelijke aanval. . Nervositeit in het peloton De vele valpartijen zorgen voor nervositeit in het peloton. De ploeggenoten zoeken elkaar op in het peloton en bereiden zich voor om te anticiperen op een mogelijke aanval.

12:31 Terug een valpartij! Charlotte Kool en Elise Uijen gaan tegen de vlakte. De 2 rensters van DSM zitten ondertussen weer op de fiets. . 12 uur 31. Terug een valpartij! Charlotte Kool en Elise Uijen gaan tegen de vlakte. De 2 rensters van DSM zitten ondertussen weer op de fiets.

12:29 12 uur 29. Wiebes keert terug in peloton na val. Lorena Wiebes mag opgelucht ademhalen. De Nederlandse maakt terug deel uit van het peloton. . Wiebes keert terug in peloton na val Lorena Wiebes mag opgelucht ademhalen. De Nederlandse maakt terug deel uit van het peloton.

12:26 12 uur 26. Jesse Vandenbulcke (Le Col-Wahoo) verloor de controle over haar stuur waardoor ze ten val kwam. Enkele grote namen worden ook betrokken bij de valpartij zoals topfavoriete Lorena Wiebes (DSM). . Jesse Vandenbulcke (Le Col-Wahoo) verloor de controle over haar stuur waardoor ze ten val kwam. Enkele grote namen worden ook betrokken bij de valpartij zoals topfavoriete Lorena Wiebes (DSM).

12:24 12 uur 24. Topfavoriete Wiebes betrokken bij valpartij. Lorena Wiebes (DSM), Elynor Backstedt (Trek-Segafredo), Aude Biannic (Movistar), Esmée Peperkamp (DSM) en Georgi Pfeiffer (DSM) zijn ook betrokken bij de valpartij. . Topfavoriete Wiebes betrokken bij valpartij Lorena Wiebes (DSM), Elynor Backstedt (Trek-Segafredo), Aude Biannic (Movistar), Esmée Peperkamp (DSM) en Georgi Pfeiffer (DSM) zijn ook betrokken bij de valpartij.

12:23 Valpartij in peloton. Enkele rensters gaan tegen de vlakte na een rondpunt. Jesse Vandenbulcke (Le Col-Wahoo) blijft voorlopig liggen. . 12 uur 23. Valpartij in peloton Enkele rensters gaan tegen de vlakte na een rondpunt. Jesse Vandenbulcke (Le Col-Wahoo) blijft voorlopig liggen.

12:23 12 uur 23. Zware val vooraan het peloton. Zware val vooraan het peloton

12:21 12 uur 21. Peloton compleet. Alles zit weer samen in het peloton. Mieke Kröger is gegrepen en zo beginnen ze samen aan de eerste lokale ronde. . Peloton compleet Alles zit weer samen in het peloton. Mieke Kröger is gegrepen en zo beginnen ze samen aan de eerste lokale ronde.

12:20 De eerste passage over de Nokereberg. 12 uur 20. De eerste passage over de Nokereberg.

12:19 12 uur 19. Lokale ronde. De rensters zijn nu bezig aan de eerste lokale ronde. Straks beklimmen ze voor de 2e keer deze wedstrijd de Lange Ast. . Lokale ronde De rensters zijn nu bezig aan de eerste lokale ronde. Straks beklimmen ze voor de 2e keer deze wedstrijd de Lange Ast.

12:16 12 uur 16. Valpartij. Door een valpartij moet Alice Barnes (Canyon SRAM) er de brui aan geven. Ze was de kopvrouw Canyon SRAM. Krijgt haar ploeggenote Shari Bossuyt nu een kans? . Valpartij Door een valpartij moet Alice Barnes (Canyon SRAM) er de brui aan geven. Ze was de kopvrouw Canyon SRAM. Krijgt haar ploeggenote Shari Bossuyt nu een kans?

12:13 Nokereberg. Koploopster Mieke Kröger is aan de voet van de Nokereberg. Deze klim komen ze hierna nog 2 keer tegen deze wedstrijd. De Nokereberg is 350 meter lang met een gemiddelde stijging van 5,7% en maximaal 7%. . 12 uur 13. Nokereberg Koploopster Mieke Kröger is aan de voet van de Nokereberg. Deze klim komen ze hierna nog 2 keer tegen deze wedstrijd. De Nokereberg is 350 meter lang met een gemiddelde stijging van 5,7% en maximaal 7%.

12:12 12 uur 12. De winst in de Strade Bianche geeft me een geruststellend gevoel. Lotte Kopecky (SD Worx). De winst in de Strade Bianche geeft me een geruststellend gevoel. Lotte Kopecky (SD Worx)

12:10 12 uur 10. Over 5 kilometer krijgen de rensters de Nokereberg voorgeschoteld. Dan beginnen ze ook aan de eerste van twee lokale rondes. De ronde is 27,9 kilometer lang. . Over 5 kilometer krijgen de rensters de Nokereberg voorgeschoteld. Dan beginnen ze ook aan de eerste van twee lokale rondes. De ronde is 27,9 kilometer lang.

12:05 12 uur 05. Halfweg. Na 63 kilometer koers hebben we nog steeds 1 koploopster. Mieke Kröger (Human Powered Health) heeft er al een lange tocht opzitten, maar krijgt het nu toch moeilijk. Het peloton geeft haar niet veel ruimte en achtervolgt op 20 seconden. . Halfweg Na 63 kilometer koers hebben we nog steeds 1 koploopster. Mieke Kröger (Human Powered Health) heeft er al een lange tocht opzitten, maar krijgt het nu toch moeilijk. Het peloton geeft haar niet veel ruimte en achtervolgt op 20 seconden.

12:05 12 uur 05. Livestream. Vanaf nu kan u de livestream van de wedstrijd bekijken via deze pagina of op Canvas. Ruben Van Gucht en Ine Beyen ontvangen u graag. . Livestream Vanaf nu kan u de livestream van de wedstrijd bekijken via deze pagina of op Canvas. Ruben Van Gucht en Ine Beyen ontvangen u graag.

12:02 Grace Brown stapt uit de race. Een opmerkelijke opgave! Favoriete Grace Brown (FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope) verlaat de race. De Australische werd hier vorig jaar nog 2e en was vandaag ook een van de kanshebsters. . 12 uur 02. Grace Brown stapt uit de race Een opmerkelijke opgave! Favoriete Grace Brown (FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope) verlaat de race. De Australische werd hier vorig jaar nog 2e en was vandaag ook een van de kanshebsters.

12:00 Petegemberg. Kröger begint met een voorsprong van 20 seconden aan de Petegemberg (550 meter aan 7,6%). Wat houdt ze nog over na deze klim? . 12 uur . Petegemberg Kröger begint met een voorsprong van 20 seconden aan de Petegemberg (550 meter aan 7,6%). Wat houdt ze nog over na deze klim?

11:58 11 uur 58. Peloton wordt wakker. Het peloton wordt aangevoerd door Christine Majerus (SD Worx). Het tempo schiet de hoogte in en zo proberen ze Mieke Kröger onder druk te zetten. . Peloton wordt wakker Het peloton wordt aangevoerd door Christine Majerus (SD Worx). Het tempo schiet de hoogte in en zo proberen ze Mieke Kröger onder druk te zetten.

11:56 11 uur 56. 3 rensters moeten op de Holstraat laten begaan. Aafke Soet (Jumbo-Visma), Maureen Arens (NXTG) en Chiara Consonni (Valcar-Travel&Service) kunnen het tempo niet meer aanhouden en zien het peloton in de verte verdwijnen. . 3 rensters moeten op de Holstraat laten begaan. Aafke Soet (Jumbo-Visma), Maureen Arens (NXTG) en Chiara Consonni (Valcar-Travel&Service) kunnen het tempo niet meer aanhouden en zien het peloton in de verte verdwijnen.

11:51 Holstraat. Mieke Kröger (Human Powered Health) begint aan de Holstraat. De 3e klim van de dag is 1 kilometer lang met een gemiddelde stijging van 5,6%. Kort daarna volgt de pittige Petegemberg. . 11 uur 51. Holstraat Mieke Kröger (Human Powered Health) begint aan de Holstraat. De 3e klim van de dag is 1 kilometer lang met een gemiddelde stijging van 5,6%. Kort daarna volgt de pittige Petegemberg.

11:45 11 uur 45. Na de Holstraat en de Petegemberg rijdt het peloton richting Nokere voor de 1e passage over de Nokereberg. Na 70 kilometer begint het peloton aan hun eerste lokale ronde van 27,9 kilometer. Nu maakt koploopster Kröger zich op voor de Holstraat. . Na de Holstraat en de Petegemberg rijdt het peloton richting Nokere voor de 1e passage over de Nokereberg. Na 70 kilometer begint het peloton aan hun eerste lokale ronde van 27,9 kilometer.



Nu maakt koploopster Kröger zich op voor de Holstraat.

11:40 11 uur 40. Koploopster Kröger heeft de Tiegemberg goed verteerd. Ze behoudt haar voorsprong van 35 seconden en gaat nu op zoek naar de volgende klim, de Holstraat. . Koploopster Kröger heeft de Tiegemberg goed verteerd. Ze behoudt haar voorsprong van 35 seconden en gaat nu op zoek naar de volgende klim, de Holstraat.

11:37 11 uur 37. Esmée Peperkamp (DSM) neemt de touwtjes in handen in het peloton. Ze voert het tempo aan en probeert seconden goed te maken op koploopster Kröger. . Esmée Peperkamp (DSM) neemt de touwtjes in handen in het peloton. Ze voert het tempo aan en probeert seconden goed te maken op koploopster Kröger.

11:36 11 uur 36. Sterk seizoen Shari Bossuyt. Shari Bossuyt is bezig aan een sterk seizoen bij haar nieuwe ploeg Canyon SRAM. In de Omloop maakte ze indruk door haar kopvrouw Katia Niewiadoma bij te staan. In GP Le Samyn werd onze landgenote 9e. In de Bloeizone Fryslan Tour schreef ze het jongeren- en sprintklassement op haar naam. Bossuyt is nog maar 21, maar maakt zeker indruk. . Sterk seizoen Shari Bossuyt Shari Bossuyt is bezig aan een sterk seizoen bij haar nieuwe ploeg Canyon SRAM. In de Omloop maakte ze indruk door haar kopvrouw Katia Niewiadoma bij te staan. In GP Le Samyn werd onze landgenote 9e.



In de Bloeizone Fryslan Tour schreef ze het jongeren- en sprintklassement op haar naam. Bossuyt is nog maar 21, maar maakt zeker indruk.

11:32 Tiegemberg. Mieke Kröger is aan de voet van de Tiegemberg. Hoe zal deze klim erin hakken bij de Duitse? . 11 uur 32. Tiegemberg Mieke Kröger is aan de voet van de Tiegemberg. Hoe zal deze klim erin hakken bij de Duitse?

11:31 11 uur 31. Bossuyt: "Ik krijg een kans". Bossuyt: "Ik krijg een kans"

11:27 35 seconden. De Tiegemberg nadert. Kröger heeft een voorsprong van 35 seconden op het peloton en zal alleen aan deze klim beginnen. . 11 uur 27. 35 seconden De Tiegemberg nadert. Kröger heeft een voorsprong van 35 seconden op het peloton en zal alleen aan deze klim beginnen.

11:19 11 uur 19. Het peloton geeft Kröger niet veel ruimte. Jumbo-Visma dirigeert en controleert. De Duitse heeft 25 seconden. . Het peloton geeft Kröger niet veel ruimte. Jumbo-Visma dirigeert en controleert. De Duitse heeft 25 seconden.

11:13 11 uur 13. Wiebes: "Ik ga er alles aan doen om de winst te pakken". Wiebes: "Ik ga er alles aan doen om de winst te pakken"

11:10 11 uur 10. De 28-jarige renster van Human Powered Health won in 2019 de Lotto Belgium Tour. Kröger stond dit seizoen al aan de start van de Ronde van Valencia, de GP Oetingen en de Ronde van Drenthe. In Drenthe haalde ze de finish wel niet, maar wat kan de Duitse hier vandaag? . De 28-jarige renster van Human Powered Health won in 2019 de Lotto Belgium Tour. Kröger stond dit seizoen al aan de start van de Ronde van Valencia, de GP Oetingen en de Ronde van Drenthe. In Drenthe haalde ze de finish wel niet, maar wat kan de Duitse hier vandaag?

11:07 11 uur 07. Kröger gaat alleen op avontuur. Over 12 kilometer begint ze aan de Tiegemberg. Een helling van 750 meter met een gemiddelde stijging van 5,6%. Kan ze het peloton afhouden? . Kröger gaat alleen op avontuur. Over 12 kilometer begint ze aan de Tiegemberg. Een helling van 750 meter met een gemiddelde stijging van 5,6%. Kan ze het peloton afhouden?

11:02 11 uur 02. Ontsnapping. Mieke Kröger van Human Powered Health ontsnapt uit het peloton en heeft een voorsprong van 25 seconden op zak. . Ontsnapping Mieke Kröger van Human Powered Health ontsnapt uit het peloton en heeft een voorsprong van 25 seconden op zak.

11:01 11 uur 01. Kopecky: "Ik vermoed een sprint van een uitgedunde groep". Kopecky: "Ik vermoed een sprint van een uitgedunde groep"

10:59 10 uur 59. Achteraan het peloton staat de deur open. Het tempo is al vroeg in de wedstrijd zeer hoog waardoor sommige rensters moeten laten begaan. . Achteraan het peloton staat de deur open. Het tempo is al vroeg in de wedstrijd zeer hoog waardoor sommige rensters moeten laten begaan.

10:50 10 uur 50. Op de Lange Ast zijn het Trek-Segafredo en Jumbo-Visma die sleuren aan kop van het peloton. Ze proberen al vroeg in de wedstrijd de koers hard te maken. . Op de Lange Ast zijn het Trek-Segafredo en Jumbo-Visma die sleuren aan kop van het peloton. Ze proberen al vroeg in de wedstrijd de koers hard te maken.

10:48 Lange Ast. De rensters beginnen aan de eerste helling en meteen ook de eerste kasseistrook. De Lange Ast is 400 meter lang aan een gemiddelde van 5,2%. . 10 uur 48. Lange Ast De rensters beginnen aan de eerste helling en meteen ook de eerste kasseistrook. De Lange Ast is 400 meter lang aan een gemiddelde van 5,2%.

10:47 10 uur 47. Met de Lange Ast in het vizier zijn er verschillende aanvalspogingen. Niemand slaagt er voorlopig in om te ontsnappen. . Met de Lange Ast in het vizier zijn er verschillende aanvalspogingen. Niemand slaagt er voorlopig in om te ontsnappen.

10:44 10 uur 44. In totaal staan er 9 beklimmingen vandaag op het programma, waarvan 6 met kasseien. De eerste helling van de dag is de Lange Ast en de Nokereberg is de waardige afsluiter van de wedstrijd. . In totaal staan er 9 beklimmingen vandaag op het programma, waarvan 6 met kasseien. De eerste helling van de dag is de Lange Ast en de Nokereberg is de waardige afsluiter van de wedstrijd.

10:40 10 uur 40. Livestream. Om 12.05 u kan u de livestream van de wedstrijd bekijken op Canvas of via deze pagina. . Livestream Om 12.05 u kan u de livestream van de wedstrijd bekijken op Canvas of via deze pagina.

10:38 10 uur 38. Vorige editie: Kopecky 4e. Vorig jaar bouwden Lisa Klein, Grace Brown en Amy Pieters een stabiele voorsprong uit. De samenwerking in de kopgroep bleef optimaal waardoor de 3 rensters ervoor zorgden dat het peloton op afstand bleef. Pieters won de sprint van Brown en Klein. Kopecky won de sprint in het peloton en strandde op de 4e plek. De 2e editie schreef Amy Pieters dus op haar naam, de onfortuinlijke renster kwam eind vorig jaar zwaar ten val op training in Spanje. . Vorige editie: Kopecky 4e Vorig jaar bouwden Lisa Klein, Grace Brown en Amy Pieters een stabiele voorsprong uit. De samenwerking in de kopgroep bleef optimaal waardoor de 3 rensters ervoor zorgden dat het peloton op afstand bleef. Pieters won de sprint van Brown en Klein. Kopecky won de sprint in het peloton en strandde op de 4e plek. De 2e editie schreef Amy Pieters dus op haar naam, de onfortuinlijke renster kwam eind vorig jaar zwaar ten val op training in Spanje.

10:30 10 uur 30. Peloton compleet. Na 5 kilometer wedstrijd is het peloton nog compleet. Nog 10 kilometer te gaan tot de eerste kuitenbijter van de dag, de Lange Ast. . Peloton compleet Na 5 kilometer wedstrijd is het peloton nog compleet. Nog 10 kilometer te gaan tot de eerste kuitenbijter van de dag, de Lange Ast.

10:28 Bekijk hier de start in Deinze. 10 uur 28. Bekijk hier de start in Deinze

10:21 Het profiel van de wedstrijd. 10 uur 21. Het profiel van de wedstrijd.

10:20 10 uur 20. Het officiële startschot is gegeven. Probeert iemand vroeg in de wedstrijd het peloton achter zich te laten? . Het officiële startschot is gegeven. Probeert iemand vroeg in de wedstrijd het peloton achter zich te laten?

10:15 10 uur 15 match begonnen Start De rensters schieten uit de startblokken in Deinze. Over enkele kilometers volgt de officiële start en kan de koers losbarsten.

10:12 10 uur 12. De rensters maken zich op voor de officieuze start in Deinze. . De rensters maken zich op voor de officieuze start in Deinze.

10:10 10 uur 10. Lotte Kopecky krijgt versterking van de Luxemburgse kampioene Christine Majerus. De Nederlandse Lonneke Uneken en de Franse renster Roxane Fournier zijn de 2 andere rensters voor SD Worx vandaag. . Lotte Kopecky krijgt versterking van de Luxemburgse kampioene Christine Majerus. De Nederlandse Lonneke Uneken en de Franse renster Roxane Fournier zijn de 2 andere rensters voor SD Worx vandaag.

10:04 10 uur 04. Na 16 kilometer doemt de eerste helling op. De Lange Ast is 400 meter lang aan een gemiddelde van 5,2%. De rensters wagen zich 3 keer aan deze beklimming. . Na 16 kilometer doemt de eerste helling op. De Lange Ast is 400 meter lang aan een gemiddelde van 5,2%. De rensters wagen zich 3 keer aan deze beklimming.

09:57 De ploegen worden voorgesteld voor de start van de 3e editie van Nokere Koerse. 09 uur 57. De ploegen worden voorgesteld voor de start van de 3e editie van Nokere Koerse.

09:46 09 uur 46. Aantrekkelijk deelnemersveld. De ogen zijn vandaag gericht op Lotte Kopecky (SD Worx). Na haar huzarenstukje in de Strade Bianche en haar 3e plaats in de Ronde van Drenthe vervult onze landgenote een favorietenrol. Vorig jaar werd ze hier 4e. Ook Grace Brown (FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope) tekent present vandaag. Vorig editie sprintte ze naar een 2e plek. Buiten haar nationale titel in het tijdrijden heeft de Australische nog geen overwinning kunnen boeken dit seizoen. Marta Bastianelli (UAE Team ADQ) heeft haar kwaliteiten dit jaar al in de verf gezet. Ze won de Vuelta CV Feminas, een etappe in de Ronde van Valencia en de Omloop van het Hageland. Lorena Wiebes (Team DSM) is ook van de partij. De Nederlandse is gevaarlijk in een sprint. Ze sprintte al naar de overwinning in de GP Oetingen en de Ronde van Drenthe dit seizoen. . Aantrekkelijk deelnemersveld De ogen zijn vandaag gericht op Lotte Kopecky (SD Worx). Na haar huzarenstukje in de Strade Bianche en haar 3e plaats in de Ronde van Drenthe vervult onze landgenote een favorietenrol. Vorig jaar werd ze hier 4e. Ook Grace Brown (FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope) tekent present vandaag. Vorig editie sprintte ze naar een 2e plek. Buiten haar nationale titel in het tijdrijden heeft de Australische nog geen overwinning kunnen boeken dit seizoen. Marta Bastianelli (UAE Team ADQ) heeft haar kwaliteiten dit jaar al in de verf gezet. Ze won de Vuelta CV Feminas, een etappe in de Ronde van Valencia en de Omloop van het Hageland. Lorena Wiebes (Team DSM) is ook van de partij. De Nederlandse is gevaarlijk in een sprint. Ze sprintte al naar de overwinning in de GP Oetingen en de Ronde van Drenthe dit seizoen.

09:32 09 uur 32. Nokere Koerse Nokere Koerse trekt prijzengeld mannen en vrouwen gelijk

09:31 09 uur 31. De winnares strijkt vandaag 18.800 euro op. De organisatie van Nokere Koerse heeft het prijzengeld verdriedubbeld waardoor mannen en vrouwen nu evenveel verdienen. De dames en heren koersen vanaf deze editie voor dezelfde prijzenpot. . De winnares strijkt vandaag 18.800 euro op. De organisatie van Nokere Koerse heeft het prijzengeld verdriedubbeld waardoor mannen en vrouwen nu evenveel verdienen. De dames en heren koersen vanaf deze editie voor dezelfde prijzenpot.