LIVE: Interessante kopgroep van 14 (met Naesen, Vermeersch en Van Moer) rijdt weg in openingsfase BK

In het peloton zorgt de wind en de nervositeit voor een scheurtje. Twee blokken vallen uiteen. Het verschil tussen peloton 1 en 2 is 12".

Het hoeft voor ons niet per se een sprint te worden. Ook Gianni Vermeersch en Dries De Bondt kunnen winnen in een kleinere groep.

De leiders zijn begonnen aan de eerste keer Moeren. Het is even verkennen hoe de wind staat.

13 uur 25. Arnaud De Lie: "Of we nu sprinten met 40 of met 100 man maakt me niet uit, zolang ik erbij ben, is het goed".