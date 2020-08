Wout van Aert vliegt naar nieuwe Belgische tijdrittitel in Koksijde

Wout van Aert (Jumbo-Visma) heeft zijn favorietenrol met glans waargemaakt op het BK tijdrijden in Koksijde. De titelverdediger was een maatje te groot voor Victor Campenaerts (NTT), Frederik Frison en Thomas De Gendt (Lotto-Soudal). Voor Van Aert was het zijn eerste tijdrit na zijn noodlottige val in de Tour de France van vorig jaar.

Van Aert zet snel de toon, Frison houdt De Gendt van podium

Zonder pechvogel Remco Evenepoel vertrok prijzenkaper Wout van Aert met de stempel van superfavoriet in Koksijde. Op het militaire domein zette Van Aert meteen de toon bij het 1e tussenpunt. Werelduurrecordhouder Campenaerts volgde daar al op 15 tellen. Van Aert bouwde zijn koninkrijk stelselmatig uit en smeerde Campenaerts bij het 2e tussenpunt 26 seconden aan. Aan de streep bedroeg het verschil uiteindelijk een halve minuut. Zege nummer 4 voor Van Aert, die deze maand al de Strade Bianche, Milaan-Sanremo en de openingsrit in de Dauphiné op zak stak. In de strijd voor de 3e plaats moest Thomas De Gendt het hoofd buigen voor zijn ploegmakker Frederik Frison. Neopof Florian Vermeersch (3e) was de 3e Lotto-renner in de top 5.

VIDEO: De aankomst van Belgisch kampioen Van Aert

Van Aert: "Gelukkig was ik snel gestart"

Wout van Aert maakte zijn favorietenrol met verve waar. "Het was een mentaal voordeel om als topfavoriet te starten. Maar je moet het nog altijd afmaken", reageerde Van Aert. "Het was niet gemakkelijk." "Mijn plan was om in de laatste ronde nog iets over te hebben. Maar uiteindelijk reed ik nog echt op karakter. Gelukkig had ik met mijn snelle start al een voorsprong." Van Aert moest vandaag wel niet afrekenen met het geblesseerde Quick Step-duo Evenepoel en Lampaert. "Je wint natuurlijk liever met iedereen erbij. Maar Victor kloppen is ook prachtig." In de Tour mag Van Aert straks zijn Belgische driekleur dragen tijdens de klimtijdrit op La Planche des Belles Filles. "Dat is iets moois om naar uit te kijken. Ik zal me wegcijferen in Frankrijk voor de ploeg, maar tussenin zijn er ook veel kansen die ik kan grijpen."

Rituitslag NK - BEL Rituitslag NK - BEL rit rit algemeen alg. naam ploeg resultaat 1 Wout van Aert TJV 50:10 2 Victor Campenaerts NTT +30 3 Frederik Frison LTS +1:17 4 Thomas De Gendt LTS +1:42 5 Florian Vermeersch LTS +1:58 6 Guillaume Seye BRT +2:42 7 Senne Leysen AFC +3:24 8 Gilles De Wilde SVB +3:28 9 Jasper De Plus CWG +3:28 10 Fabio Van den Bossche SVB +3:42

Fase per fase 16:03 Van Aert volgt zichzelf op! Een halve minuut blijft Wout van Aert onder de tijd van Victor Campenaerts. Frederik Frison mag als 3e mee op het podium. . 16 uur 03. Van Aert volgt zichzelf op! Een halve minuut blijft Wout van Aert onder de tijd van Victor Campenaerts. Frederik Frison mag als 3e mee op het podium. 16:02 16 uur 02. Van Aert heeft nog anderhalve minuut de tijd om zich te verzekeren van de Belgische titel. . Van Aert heeft nog anderhalve minuut de tijd om zich te verzekeren van de Belgische titel. 16:00 Scherpe eindtijd Campenaerts . Campenaerts heeft goed ingedeeld en zet Frison op 47 tellen aan de finish. Het is nu enkel nog wachten op Wout van Aert. . 16 uur . Scherpe eindtijd Campenaerts Campenaerts heeft goed ingedeeld en zet Frison op 47 tellen aan de finish. Het is nu enkel nog wachten op Wout van Aert. 15:59 15 uur 59. Frison duwt De Gendt van podium. Thomas De Gendt zal straks niet op het podium prijken. Aan de streep blijft de toptijd van zijn ploegmaat Frisonv oorlopig overeind. . Frison duwt De Gendt van podium Thomas De Gendt zal straks niet op het podium prijken. Aan de streep blijft de toptijd van zijn ploegmaat Frisonv oorlopig overeind. 15:58 15 uur 58. Nog enkele minuten op zijn tanden bijten en dan kroont Van Aert zich normaal gezien voor de 2e keer op een rij tot Belgisch tijdritkampioen. Tenzij Campenaerts nog een fenomenale slotronde uit zijn hoed getoverd heeft. . Nog enkele minuten op zijn tanden bijten en dan kroont Van Aert zich normaal gezien voor de 2e keer op een rij tot Belgisch tijdritkampioen. Tenzij Campenaerts nog een fenomenale slotronde uit zijn hoed getoverd heeft. 15:57 15 uur 57. Als je een interview van Campenaerts leest, steek je daar altijd iets van op. Michel Wuyts. Als je een interview van Campenaerts leest, steek je daar altijd iets van op Michel Wuyts 15:56 Meurisse kreeg af te rekenen met een lekke band. 15 uur 56. Meurisse kreeg af te rekenen met een lekke band 15:53 15 uur 53. De Gendt vertoeft in de laatste kilometers. Ook Campenaerts en Van Aert zitten in de eindfase. We naderen de absolute ontknoping van dit BK tijdrijden. . De Gendt vertoeft in de laatste kilometers. Ook Campenaerts en Van Aert zitten in de eindfase. We naderen de absolute ontknoping van dit BK tijdrijden. 15:52 15 uur 52. Terwijl Campenaerts zich de ziel uit het lijf rijdt, moet De Gendt vol aan de bak voor de bronzen medaille. Frison of De Gendt? Iemand van dat Lotto-koppel zal op het podium staan. . Terwijl Campenaerts zich de ziel uit het lijf rijdt, moet De Gendt vol aan de bak voor de bronzen medaille. Frison of De Gendt? Iemand van dat Lotto-koppel zal op het podium staan.