Thomas De Gendt voor BK tijdrijden: "Binnen minuut blijven van Wout van Aert"

Thomas De Gendt: "Wout van Aert op 1". Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) mikt op een podiumplaats, donderdag op het BK tijdrijden in Koksijde. Zijn beste resultaat was een tweede plaats in 2018, na Victor Campenaerts. "Ik ben ongeschonden uit de Ronde van Polen en de Dauphiné gekomen en kan fit aan de start komen van het Belgisch kampioenschap tijdrijden. Remco Evenepoel en Yves Lampaert zijn buiten strijd, Victor Campenaerts kampt met een blessure aan zijn rug. Ik zet Wout van Aert ontegensprekelijk op nummer een. Als je ziet hoe die de laatste tijd rond knalt. Dat zegt genoeg. Die man is top", aldus De Gendt.