LIVE: Gijs Van Hoecke mee in ontsnapping Milaan-Turijn

17:14 17 uur 14. Het draait goed vooraan in het peloton. Sprintersploegen als Deceuninck-Quick Step, Groupama-FDJ, Lotto Soudal, UAE Team Emirates, Arkéa-Samsic en Bora-Hansgrohe stuurden een van hun renners naar de kop van het peloton. Daar wisselen ze elkaar nu af. Het draait goed. . Het draait goed vooraan in het peloton Sprintersploegen als Deceuninck-Quick Step, Groupama-FDJ, Lotto Soudal, UAE Team Emirates, Arkéa-Samsic en Bora-Hansgrohe stuurden een van hun renners naar de kop van het peloton. Daar wisselen ze elkaar nu af. Het draait goed.

16:59 16 uur 59. Florian Vermeersch trekt opnieuw het peloton aan. Lotto Soudal toont zich opnieuw vooraan in het peloton. Caleb Ewan, ploegmaat van Vermeersch, is een van de topfavorieten voor vandaag. . Florian Vermeersch trekt opnieuw het peloton aan Lotto Soudal toont zich opnieuw vooraan in het peloton. Caleb Ewan, ploegmaat van Vermeersch, is een van de topfavorieten voor vandaag.

16:54 Gemiddelde snelheid. De gemiddelde snelheid blijft stabiel: 44,9 km/uur na het derde uur. . 16 uur 54. Gemiddelde snelheid De gemiddelde snelheid blijft stabiel: 44,9 km/uur na het derde uur.

16:53 Philippe Gilbert stoomt zich klaar voor Milaan-Sanremo. 16 uur 53. Philippe Gilbert stoomt zich klaar voor Milaan-Sanremo

16:51 Tijdsverschil. Nieuwe versnelling in het peloton: de voorsprong van de 6 leiders wordt teruggedrongen tot 3 minuten. . 16 uur 51. Tijdsverschil Nieuwe versnelling in het peloton: de voorsprong van de 6 leiders wordt teruggedrongen tot 3 minuten.

16:39 Tijdsverschil. Het peloton blijft hangen op ongeveer 3'30". De koplopers houden voorlopig stand. . 16 uur 39. Tijdsverschil Het peloton blijft hangen op ongeveer 3'30". De koplopers houden voorlopig stand.

16:12 Gemiddelde snelheid. Na twee uur koers bedraagt de gemiddelde snelheid 44,8 km/uur. . 16 uur 12. Gemiddelde snelheid Na twee uur koers bedraagt de gemiddelde snelheid 44,8 km/uur.

16:09 Voorsprong van de vluchters neemt af. Het tempo in het peloton ligt hoog omdat de sprintersploegen elkaar vooraan afwisselen. Deceuninck-Quick Step geeft nu het tempo aan. Maar ook mede door de inspanningen van Trek-Segafredo blijft de voorsprong, die door de vroege vlucht was opgebouwd, verder dalen. Gijs Van Hoecke en zijn 5 Italiaanse medevluchters rijden nu op minder dan 4 minuten voor het peloton uit. Deceuninck-Quick Step heeft met Sam Bennett een goede kans om in de sprint de overwinning binnen te halen. Dit geldt ook voor Trek-Segafredo dat Matteo Moschetti als snelle man in het team heeft. . 16 uur 09. Voorsprong van de vluchters neemt af Het tempo in het peloton ligt hoog omdat de sprintersploegen elkaar vooraan afwisselen. Deceuninck-Quick Step geeft nu het tempo aan. Maar ook mede door de inspanningen van Trek-Segafredo blijft de voorsprong, die door de vroege vlucht was opgebouwd, verder dalen. Gijs Van Hoecke en zijn 5 Italiaanse medevluchters rijden nu op minder dan 4 minuten voor het peloton uit.

Deceuninck-Quick Step heeft met Sam Bennett een goede kans om in de sprint de overwinning binnen te halen. Dit geldt ook voor Trek-Segafredo dat Matteo Moschetti als snelle man in het team heeft.

15 uur 32. Voor de meerwaardezoekers onderweg:

15:28 15 uur 28. Het zonnetje lacht de renners toe. Onder een stralende hemel en vergezeld met weinig wind banen de renners zich een weg naar Stupinigi net buiten het centrum van Turijn. Ze mogen van geluk spreken: het is er vandaag 27 graden en dus niet zo heet als tijdens de Strade Bianche. Ook blijven ze gespaard van regenbuien zoals in de Gran Trittico Lombardo maandag. . Het zonnetje lacht de renners toe Onder een stralende hemel en vergezeld met weinig wind banen de renners zich een weg naar Stupinigi net buiten het centrum van Turijn.

Ze mogen van geluk spreken: het is er vandaag 27 graden en dus niet zo heet als tijdens de Strade Bianche. Ook blijven ze gespaard van regenbuien zoals in de Gran Trittico Lombardo maandag.

15:10 Wat kan Oliver Naesen in de 101e editie van Milaan-Turijn? 15 uur 10. Wat kan Oliver Naesen in de 101e editie van Milaan-Turijn?

15:08 Van der Poel en zijn Alpecin-bende bij de start. Laat de Nederlander zich vandaag zien? 15 uur 08. Van der Poel en zijn Alpecin-bende bij de start. Laat de Nederlander zich vandaag zien?

15 uur 04. Beelden van de start had u nog tegoed:

14:51 Wout van Aert slaat een praatje met Senne Leysen. 14 uur 51. Wout van Aert slaat een praatje met Senne Leysen

14:41 14 uur 41. Lotto Soudal laat zich vooraan zien in het peloton. Nikolas Maes van Lotto Soudal neemt als eerste de taak op zich om het peloton te leiden. Ondertussen heeft ploegmaat Florian Vermeersch hem al afgelost, zodat Maes in een verder stadium van de rit eventueel nog een rol van betekenis kan spelen. Vermeersch nam zaterdag ook deel aan de Strade Bianche, meteen zijn eerste koers sinds hij in juni prof werd. . Lotto Soudal laat zich vooraan zien in het peloton Nikolas Maes van Lotto Soudal neemt als eerste de taak op zich om het peloton te leiden. Ondertussen heeft ploegmaat Florian Vermeersch hem al afgelost, zodat Maes in een verder stadium van de rit eventueel nog een rol van betekenis kan spelen.

Vermeersch nam zaterdag ook deel aan de Strade Bianche, meteen zijn eerste koers sinds hij in juni prof werd.

14:26 14 uur 26. Tijdsverschil. De voorsprong van de ontsnappende kopgroep blijft groeien. Het verschil met het peloton bedraagt al meer dan 5 minuten en hun voorsprong groeit nog. Afwachten nu wie achteraan de leiding neemt. . Tijdsverschil De voorsprong van de ontsnappende kopgroep blijft groeien. Het verschil met het peloton bedraagt al meer dan 5 minuten en hun voorsprong groeit nog. Afwachten nu wie achteraan de leiding neemt.

14 uur 19. Vandaag raakte bekend dat Gijs Van Hoecke vanaf 2021 ploegmaat wordt van Oliver Naesen:

14:07 14 uur 07. Gijs Van Hoecke mee in de ontsnapping. 6 renners gaan meteen in de ontsnapping. Belg Gijs Van Hoecke (CCC) is in het gezelschap van allemaal Italiaanse renners: Alessandro Tonelli, Andrea Garosio, Davide Villella, Manuele Boaro en Samuele Rivi. . Gijs Van Hoecke mee in de ontsnapping 6 renners gaan meteen in de ontsnapping. Belg Gijs Van Hoecke (CCC) is in het gezelschap van allemaal Italiaanse renners: Alessandro Tonelli, Andrea Garosio, Davide Villella, Manuele Boaro en Samuele Rivi.

13:45 13 uur 45. We zijn vertrokken! Het startschot voor de 101e editie van Milaan-Turijn is gegeven. De renners hebben een overwegend vlak parcours van 198 km voor de boeg. . We zijn vertrokken! Het startschot voor de 101e editie van Milaan-Turijn is gegeven. De renners hebben een overwegend vlak parcours van 198 km voor de boeg.

13:24 13 uur 24. Ander deelnemersveld door parcours voor sprinters. Door het schrappen van de aankomst bergop, zien de sprinters hun kans schoon. Namen als Sam Bennett, Fernando Gaviria en Arnaud Démare hou je best in het oog. Vorige week lieten zij zich al van hun goede kant zien tijdens de Ronde van Burgos. Bennett en Gaviria wonnen allebei een etappe, Démare werd twee keer tweede. Caleb Ewan profileert zich als topfavoriet, maar maakt vandaag pas zijn rentree in het peloton. Ook Alexander Kristoff herstart in Milaan-Turijn zijn seizoen. Peter Sagan, Nacer Bouhanni en Mathieu van der Poel kunnen een rol van betekenis spelen. Verder is het uitkijken naar Wout van Aert. Kan hij zijn dominantie van zaterdag in de Strade Bianche doortrekken? Ook landgenoten zoals Oliver Naesen, Philippe Gilbert, Yves Lampaert, Tim Declercq en Timothy Dupont verschijnen aan de start. . Ander deelnemersveld door parcours voor sprinters Door het schrappen van de aankomst bergop, zien de sprinters hun kans schoon.

Namen als Sam Bennett, Fernando Gaviria en Arnaud Démare hou je best in het oog. Vorige week lieten zij zich al van hun goede kant zien tijdens de Ronde van Burgos. Bennett en Gaviria wonnen allebei een etappe, Démare werd twee keer tweede.

Caleb Ewan profileert zich als topfavoriet, maar maakt vandaag pas zijn rentree in het peloton. Ook Alexander Kristoff herstart in Milaan-Turijn zijn seizoen.

Peter Sagan, Nacer Bouhanni en Mathieu van der Poel kunnen een rol van betekenis spelen.

Verder is het uitkijken naar Wout van Aert. Kan hij zijn dominantie van zaterdag in de Strade Bianche doortrekken? Ook landgenoten zoals Oliver Naesen, Philippe Gilbert, Yves Lampaert, Tim Declercq en Timothy Dupont verschijnen aan de start.

12 uur 32. Het parcours van vandaag: