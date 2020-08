LIVE: Milaan-Sanremo is het eerste monument van dit wielerseizoen

11:53 11 uur 53. Meer dan 300 kilometer? Het is Milaan-Sanremo, hé: veel kilometers, maar niet de lastigste koers van het jaar. Greg Van Avermaet (CCC). Meer dan 300 kilometer? Het is Milaan-Sanremo, hé: veel kilometers, maar niet de lastigste koers van het jaar. Greg Van Avermaet (CCC)

11:52 11 uur 52. Greg Van Avermaet: "Een move of sprinten op de Via Roma? Ik moet mijn intuïtie aanspreken". Greg Van Avermaet: "Een move of sprinten op de Via Roma? Ik moet mijn intuïtie aanspreken"

11:50 11 uur 50. Astana. De meeste topteams haalden hun neus dus op voor een plekje in de kopgroep, maar Astana toonde wel belangstelling. Het Italiaanse hart van Manuele Boaro klopte te hevig. De Italiaan is de gezant van Aleksej Loetsenko, maar de Kazachen zullen ook kijken naar Gorka Izagirre en Alex Aranburu. Zij werden maandag 1e en 2e in de Gran Trittico Lombardo. . Astana De meeste topteams haalden hun neus dus op voor een plekje in de kopgroep, maar Astana toonde wel belangstelling. Het Italiaanse hart van Manuele Boaro klopte te hevig.

De Italiaan is de gezant van Aleksej Loetsenko, maar de Kazachen zullen ook kijken naar Gorka Izagirre en Alex Aranburu. Zij werden maandag 1e en 2e in de Gran Trittico Lombardo.

11:45 11 uur 45. Onze reporter in Milaan heeft nog eens kunnen polsen naar het gevoel bij onder meer Naesen, Van Aert en Van Avermaet kort voor de start. Hun interviews kun je spoedig bekijken op onze website. . Onze reporter in Milaan heeft nog eens kunnen polsen naar het gevoel bij onder meer Naesen, Van Aert en Van Avermaet kort voor de start. Hun interviews kun je spoedig bekijken op onze website.

11:39 Greg Van Avermaet praat bij met ex-ploegmaat Stefan Küng. 11 uur 39. Greg Van Avermaet praat bij met ex-ploegmaat Stefan Küng

11:37 11 uur 37. Lotto-Soudal werkt. De 7 leiders huppelen verder weg van het peloton. De chronometer geeft al meer dan 4 minuten aan. In het peloton rust het eerste werk op de schouders van Lotto-Soudal. Met Philippe Gilbert en Caleb Ewan hebben zij twee ijzers. Het duo wordt gesteund door onze landgenoten Frederik Frison, Nikolas Maes, Jasper De Buyst en Tosh Van der Sande. . Lotto-Soudal werkt De 7 leiders huppelen verder weg van het peloton. De chronometer geeft al meer dan 4 minuten aan.

In het peloton rust het eerste werk op de schouders van Lotto-Soudal. Met Philippe Gilbert en Caleb Ewan hebben zij twee ijzers.

Het duo wordt gesteund door onze landgenoten Frederik Frison, Nikolas Maes, Jasper De Buyst en Tosh Van der Sande.

11:35 11 uur 35. Ik verwacht dat er weer een kleine groep voor de zege zal sprinten. Mijn favorieten? Ik denk meteen aan Wout van Aert en Arnaud Démare. . Voormalig spurtbom Marcel Kittel in een gesprek met onze redactie. Ik verwacht dat er weer een kleine groep voor de zege zal sprinten. Mijn favorieten? Ik denk meteen aan Wout van Aert en Arnaud Démare. Voormalig spurtbom Marcel Kittel in een gesprek met onze redactie

11:28 11 uur 28. Androni en Bardiani. Dat Androni en Bardiani een ticketje voor de vroege vlucht zouden boeken, hadden we kunnen voorspellen. De twee Italiaanse teams profiteerden van de ingreep om de teams te reduceren tot 6 renners. Zij kregen pas 10 dagen geleden startrecht. Met Gazprom en Vini Zabu hebben nog twee wildcards zich aangemeld in de kopgroep. . Androni en Bardiani Dat Androni en Bardiani een ticketje voor de vroege vlucht zouden boeken, hadden we kunnen voorspellen.

De twee Italiaanse teams profiteerden van de ingreep om de teams te reduceren tot 6 renners. Zij kregen pas 10 dagen geleden startrecht.

Met Gazprom en Vini Zabu hebben nog twee wildcards zich aangemeld in de kopgroep.

11:22 Om 10.40u verliet het peloton de startzone. 11 uur 22. Om 10.40u verliet het peloton de startzone

11:17 Peloton volgt al op 2 minuten. Met z'n zevenen zijn ze voorin. Het zal u wellicht niet verbazen dat vooral de kleinere Italiaanse teams aan boord zijn. Androni beschikt over Bais, Bardiani over Mazzucco en Tonelli, Vini Zabu over Frapporti. Ook Movistar (Carretero), Astana (Boaro) en Gazprom (Cima) zijn op de eerste trein gesprongen. . 11 uur 17. Peloton volgt al op 2 minuten Met z'n zevenen zijn ze voorin. Het zal u wellicht niet verbazen dat vooral de kleinere Italiaanse teams aan boord zijn.

Androni beschikt over Bais, Bardiani over Mazzucco en Tonelli, Vini Zabu over Frapporti.

Ook Movistar (Carretero), Astana (Boaro) en Gazprom (Cima) zijn op de eerste trein gesprongen.

11:13 11 uur 13. We geven u de namen die doorsijpelen: Mattia Bais, Manuele Boaro, Alessandro Tonelli, Damiano Cima, Hector Carretero, Fabio Mazzucco en Marco Frapporti worden aan het front gesignaleerd. . We geven u de namen die doorsijpelen: Mattia Bais, Manuele Boaro, Alessandro Tonelli, Damiano Cima, Hector Carretero, Fabio Mazzucco en Marco Frapporti worden aan het front gesignaleerd.

11:12 11 uur 12. Nu al de goeie vlucht? We zijn amper 2 kilometer ver en Radio Corsa meldt dat er al een ontsnapping geboetseerd is. In Italië laten ze er zelden gras over groeien! . Nu al de goeie vlucht? We zijn amper 2 kilometer ver en Radio Corsa meldt dat er al een ontsnapping geboetseerd is. In Italië laten ze er zelden gras over groeien!

11:08 11 uur 08. Het heeft blijkbaar wat meer moeite gekost dan verwacht, maar rond 11.07u zijn we er echt aan begonnen. En dus herhalen we onze vraag: wie stuift meteen naar voren? . Het heeft blijkbaar wat meer moeite gekost dan verwacht, maar rond 11.07u zijn we er echt aan begonnen. En dus herhalen we onze vraag: wie stuift meteen naar voren?

11:04 11 uur 04. Met mijn vorm gaat het crescendo. Ik ben nog niet top, maar ik ben wel al goed. Al mikken we met onze ploeg op onze sprinter Sam Bennett. . Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), de winnaar van vorig jaar. Met mijn vorm gaat het crescendo. Ik ben nog niet top, maar ik ben wel al goed. Al mikken we met onze ploeg op onze sprinter Sam Bennett. Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), de winnaar van vorig jaar

11:00 11 uur . Start (bis). En nu zijn de duiven echt gelost! Wie opent de debatten? In Milaan-Sanremo gunt het peloton een vluchtersgroep meestal een ruime bonus, maar dat zal dit jaar misschien wel anders zijn. Aangezien ploegen slechts 6 renners tellen, zijn er minder knechten ter beschikking. De voorsprong zal dus vermoedelijk geen al te grote proporties aannemen. . Start (bis) En nu zijn de duiven echt gelost! Wie opent de debatten?

In Milaan-Sanremo gunt het peloton een vluchtersgroep meestal een ruime bonus, maar dat zal dit jaar misschien wel anders zijn.

Aangezien ploegen slechts 6 renners tellen, zijn er minder knechten ter beschikking. De voorsprong zal dus vermoedelijk geen al te grote proporties aannemen.

10:55 10 uur 55. Het peloton houdt halt aan kilometerpaal 0 in Trezzano sul Naviglio. Daar zal - als het boekje gerespecteerd wordt - om 11u het werkelijke startschot weerklinken. . Het peloton houdt halt aan kilometerpaal 0 in Trezzano sul Naviglio. Daar zal - als het boekje gerespecteerd wordt - om 11u het werkelijke startschot weerklinken.

10:45 10 uur 45. In normale omstandigheden zien we bij de start van Milaan-Sanremo meestal nog wat extra kledij rond de lichamen van de renners hangen, maar dat is vandaag uiteraard niet het geval. Bij deze zomerse editie geeft de thermometer aan de start al bijna 30 graden aan. . In normale omstandigheden zien we bij de start van Milaan-Sanremo meestal nog wat extra kledij rond de lichamen van de renners hangen, maar dat is vandaag uiteraard niet het geval. Bij deze zomerse editie geeft de thermometer aan de start al bijna 30 graden aan.

10:43 10 uur 43. Piazza Castello. Het peloton is zonet vertrokken aan het Castello Sforzesco, hartje Milaan, vlak bij de Piazza del Duomo. Het kasteel grenst aan het Parco Sempione, de groene long van de modestad. De Milanezen beschouwen het als hun Central Park. Aangezien we nog 10 kilometer moeten opwarmen tot de vlag zakt, hebben we dus nog wel even de tijd om de rol van lokale gids aan te nemen. . Piazza Castello Het peloton is zonet vertrokken aan het Castello Sforzesco, hartje Milaan, vlak bij de Piazza del Duomo.

Het kasteel grenst aan het Parco Sempione, de groene long van de modestad. De Milanezen beschouwen het als hun Central Park.

Aangezien we nog 10 kilometer moeten opwarmen tot de vlag zakt, hebben we dus nog wel even de tijd om de rol van lokale gids aan te nemen.

10:40 10 uur 40. Start! 27 ploegen kregen een uitnodiging in de bus en zij mochten 6 renners selecteren. Met een peloton van 162 lieden verlaten we stilaan de startzone. . Start! 27 ploegen kregen een uitnodiging in de bus en zij mochten 6 renners selecteren. Met een peloton van 162 lieden verlaten we stilaan de startzone.

10:34 10 uur 34. Ik had vorig jaar te weinig vertrouwen in mijn sprint. Er zijn veel scenario's die mij vandaag passen. Ik heb veel vertrouwen en gemoedsrust na de Strade Bianche, maar mijn honger is nog niet gestild. Wout van Aert (Jumbo-Visma). Ik had vorig jaar te weinig vertrouwen in mijn sprint. Er zijn veel scenario's die mij vandaag passen. Ik heb veel vertrouwen en gemoedsrust na de Strade Bianche, maar mijn honger is nog niet gestild. Wout van Aert (Jumbo-Visma)

10:27 10 uur 27. Koers op 3 fronten. Milaan-Sanremo vormt de hoofdschotel vandaag, maar er zijn nog meer lekkere gerechten. Er wordt ook gekoerst in de Ronde van Polen en in de Ronde van de Ain wacht ook al een bergrit. Ook die afspraken kunt u op onze website met tekstupdates volgen. En dan hebben we het nog niet eens over alle voetbalafspraken vandaag. . Koers op 3 fronten Milaan-Sanremo vormt de hoofdschotel vandaag, maar er zijn nog meer lekkere gerechten.

Er wordt ook gekoerst in de Ronde van Polen en in de Ronde van de Ain wacht ook al een bergrit. Ook die afspraken kunt u op onze website met tekstupdates volgen.

En dan hebben we het nog niet eens over alle voetbalafspraken vandaag.

10:06 Philippe Gilbert gaat vandaag weer op monumentenjacht. 10 uur 06. Philippe Gilbert gaat vandaag weer op monumentenjacht

09:59 09 uur 59. Radio 1. We weten niet wat uw plannen zijn op deze bloedhete dag, maar bij Sporza hoeft u uiteraard geen pedaalslag te missen. Naast deze liveblog is ook Radio 1 een ideale partner op deze monumentendag. Christophe Vandegoor en Carl Berteele zijn onze verslaggevers ter plaatse. De uitzending begint om 15u. . Radio 1 We weten niet wat uw plannen zijn op deze bloedhete dag, maar bij Sporza hoeft u uiteraard geen pedaalslag te missen.

Naast deze liveblog is ook Radio 1 een ideale partner op deze monumentendag.

Christophe Vandegoor en Carl Berteele zijn onze verslaggevers ter plaatse. De uitzending begint om 15u.

09:58 09 uur 58. Het aangepaste parcours? De finale zal weer pas openbreken vanaf de Cipressa. De combinatie van de hitte met de afstand zal wel een rol spelen en er zijn ook onbekende factoren: ploegen starten met slechts 6 renners en zijn jongens met weinig wedstrijdkilometers in de benen al voldoende gerodeerd om de langste klassieker te rijden? Christophe Vandegoor (commentator Radio 1). Het aangepaste parcours? De finale zal weer pas openbreken vanaf de Cipressa. De combinatie van de hitte met de afstand zal wel een rol spelen en er zijn ook onbekende factoren: ploegen starten met slechts 6 renners en zijn jongens met weinig wedstrijdkilometers in de benen al voldoende gerodeerd om de langste klassieker te rijden? Christophe Vandegoor (commentator Radio 1)

09:36 09 uur 36. 305 km (+ 10 km). Het traject van deze Milaan-Sanremo uitstippelen, het is een werk van lange adem geweest. De organisatie heeft nu eindelijk een definitief parcours afgeklopt. Van 291 kilometer oorspronkelijk ging het vorige week al tot 299 kilometer door de "njet" in de streek rond Savona, maar door een wegverzakking moest er ook deze week op de valreep nog een ommetje uitgestippeld worden. We gaan vandaag dus voor 305 kilometer, met bovendien nog een geneutraliseerde zone van liefst 10 kilometer in hartje Milaan. U heeft het goed begrepen: deze Milaan-Sanremo wordt een marathononderneming. . 305 km (+ 10 km) Het traject van deze Milaan-Sanremo uitstippelen, het is een werk van lange adem geweest. De organisatie heeft nu eindelijk een definitief parcours afgeklopt.

Van 291 kilometer oorspronkelijk ging het vorige week al tot 299 kilometer door de "njet" in de streek rond Savona, maar door een wegverzakking moest er ook deze week op de valreep nog een ommetje uitgestippeld worden.

We gaan vandaag dus voor 305 kilometer, met bovendien nog een geneutraliseerde zone van liefst 10 kilometer in hartje Milaan. U heeft het goed begrepen: deze Milaan-Sanremo wordt een marathononderneming.

09:36 Eenmaal, andermaal: het parcours van vandaag. 09 uur 36. Eenmaal, andermaal: het parcours van vandaag

08:26 08 uur 26. 1e monument van het jaar. We hebben er heel lang moeten op wachten, maar vandaag is het zover. Het eerste monument van het jaar, Milaan-Sanremo, opent zijn deuren voor de beste renners ter wereld. Wie gaat aan de haal met de hoofdtrofee? Volg de wedstrijd live vanaf 11u. . 1e monument van het jaar We hebben er heel lang moeten op wachten, maar vandaag is het zover. Het eerste monument van het jaar, Milaan-Sanremo, opent zijn deuren voor de beste renners ter wereld. Wie gaat aan de haal met de hoofdtrofee? Volg de wedstrijd live vanaf 11u.