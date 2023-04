Corona bij Jumbo-Visma: Van der Sande en Oomen starten niet in Luik-Bastenaken-Luik

UAE moet op de valreep nog een wissel doorvoeren: Diego Ulissi is ziek en wordt vervangen door werkpaard Michael Vink. De Italiaan zou een belangrijke pion in de finale geweest zijn voor Tadej Pogacar.

Het wordt geen lentedag in de Ardennen, zoveel is duidelijk.

11 uur 52. Van Gils debuteert: "Nog een keer alles uit de kast halen". Maxim Van Gils is een van de langenoten die in de Ardennenklassiekers het best op dreef is. Zondag hoopt hij te bevestigen. De 23-jarige renner van Lotto-Dstny rijdt Luik voor het eerst. "Het wordt een totaal andere koers dan de Waalse Pijl. Dit is één van de lastigste wedstrijden van het jaar, een ware uitputtingsslag. Het zal de conditie zijn die zal spreken." Lotto-Dstny start naast Van Gils met Liam Slock, Lennert Van Eetvelt, Sylvain Moniquet, de Deen Andreas Kron, de Australiër Harry Sweeny en de Nederlander Mathijs Paasschens. " De wedstrijd ligt Andreas en Lennert wellicht iets beter dan mij, dus vermoedelijk zal ik in dienst rijden van de ploeg, maar in koers zelf kunnen de wedstrijdomstandigheden nog altijd veranderen. Hoe dan ook: ik ga alles geven, het is de laatste koers van het voorjaar, een Monument, dan wil je gewoon nog één keer alles uit de kast halen." Uittredend winnaar Remco Evenepoel, die zijn eerste koers van het jaar in België rijdt, en man-in-vorm Tadej Pogacar starten zondag als topfavorieten. "Eerlijk? Ik kijk er wel naar uit om met hem te koersen", zegt Van Gils over wereldkampioen Evenepoel. "Daarnaast heb je nog Tadej Pogacar die op een bijzonder hoog niveau koerst. Het zal een mooie strijd opleveren, het wordt een stevige uitdaging om hen te volgen, maar het is zeker één die ik met plezier aanga." .