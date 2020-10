Ongezien! Alaphilippe juicht te vroeg en Roglic wint Luik-Bastenaken-Luik

Bekijk de spannende ontknoping:

Van Avermaet valt uit, Alaphilippe opent finale

Een hectische aanloop en een spetterende finale. Luik-Bastenaken-Luik verliep volgens het traditionele scenario.

Greg Van Avermaet was het grootste slachtoffer en moest op iets minder dan 100 kilometer van de streep de wedstrijd verlaten na een zware smak.

Een valpartij later stond ook Alaphilippe te voet. Een fiets- en schoenwissel later kwam de wereldkampioen weer aansluiten in het grote pak.

Op La Redoute nam Dries Devenyns de touwtjes in handen, met kopman Alaphilippe altijd in zijn wiel. Ook Mathieu van der Poel ging daags na zijn krachtstoot in de BinckBank Tour nog goed mee.

Op de Roche-aux-Faucons ontplofte het helemaal. Alaphilippe veerde weg op 500 meter van de top, Hirschi maakte heel vlot de oversteek. Ook Roglic, Pogacar en Kwiatkowski kwamen hun karretje aanhaken.