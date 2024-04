Lotte Kopecky gelooft in zichzelf voor eerste Luik-Bastenaken-Luik: "Ik denk zeker aan winnen"

Lotte Kopecky staat voor haar eerste deelname in Luik, maar dat tempert haar ambities niet. "Ik wil me vooral amuseren", klinkt het eerst nog voorzichtig. "Maar ik ga zien welk gevoel ik heb na een lang voorjaar."





"Als ik goeie benen heb, wil ik die tonen in de finale. Ik denk zeker aan winnen. Maar nogmaals: het wordt afwachten wat er nog in de tank zit. Als dat niet voldoende is, dan weet ik wat mijn taak is."





"En wat de verkenning mij heeft geleerd? Dat Luik-Bastenaken-Luik een heel zware koers is", sluit ze af met een knipoog.