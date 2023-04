Vollering maakt hattrick af in Luik en zet kroon op imposante voorjaar van SD Worx

clock 12:31 12 uur 31 match afgelopen end time Vollering wint! Vollering dringt Longo Borghini de kop op en wacht geduldig op haar moment. Ze gaat vlotjes over de Italiaanse en pakt de tripel. Amstel, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Reusser maakt het feestje van SD Worx compleet.

clock 12:29 De vod! We zitten in de laatste kilometer en de spanning is te snijden. Wie pakt deze Luik-Bastenaken-Luik? Het tempo gaat eruit en er wordt van links naar rechts geslingerd. . 12 uur 29. last km De vod! We zitten in de laatste kilometer en de spanning is te snijden. Wie pakt deze Luik-Bastenaken-Luik? Het tempo gaat eruit en er wordt van links naar rechts geslingerd.

clock 12:28 12 uur 28. Vollering en Longo Borghini rijden langs de Maas. Het is voor één van deze twee, dat is redelijk zeker. . Vollering en Longo Borghini rijden langs de Maas. Het is voor één van deze twee, dat is redelijk zeker.

clock 12:27 12 uur 27. Ik denk dat het voor Vollering is. Ze oogt beter en is explosiever. Ine Beyen. Ik denk dat het voor Vollering is. Ze oogt beter en is explosiever. Ine Beyen

clock 12:26 12 uur 26. Met de bescheiden hulp van Longo Borghini breidt Vollering de voorsprong zachtjes uit. . Met de bescheiden hulp van Longo Borghini breidt Vollering de voorsprong zachtjes uit.

clock 12:24 12 uur 24. Achter het tweetal blijft Van Vleuten verwoed rijden. Het verschil blijft stabiel, dus van pokeren in de laatste kilometers zal geen sprake zijn. . Achter het tweetal blijft Van Vleuten verwoed rijden. Het verschil blijft stabiel, dus van pokeren in de laatste kilometers zal geen sprake zijn.

clock 12:22 12 uur 22. Longo Borghini beseft dat haar kansen gevoelig stijgen als ze niet meer overneemt. Vollering trekt er zich ogenschijnlijk weinig van aan en ploegt voort. . Longo Borghini beseft dat haar kansen gevoelig stijgen als ze niet meer overneemt. Vollering trekt er zich ogenschijnlijk weinig van aan en ploegt voort.

clock 12:20 12 uur 20. Heeft Vollering vertrouwen in haar sprint? Ze heeft het hier al eens gedaan. Ruben Van Gucht. Heeft Vollering vertrouwen in haar sprint? Ze heeft het hier al eens gedaan. Ruben Van Gucht

clock 12:19 12 uur 19. Longo Borghini heeft kunnen uitblazen en knapt nu haar deel van het kopwerk op. . Longo Borghini heeft kunnen uitblazen en knapt nu haar deel van het kopwerk op.

clock 12:18 12 uur 18. Vollering gaat nu zelf en alleen Longo Borghini kan volgen. Vollering gaat nu zelf en alleen Longo Borghini kan volgen

clock 12:17 12 uur 17. Daar gaat Vollering! Vollering schiet als een torpedo naar de kop van de koers en blaast en passant het kaarsje van ploeggenote Reusser uit. Longo Borghini kan ternauwernood haar wiel houden. . Daar gaat Vollering! Vollering schiet als een torpedo naar de kop van de koers en blaast en passant het kaarsje van ploeggenote Reusser uit. Longo Borghini kan ternauwernood haar wiel houden.

clock 12:16 12 uur 16. Reusser gaat nog eens in de afdaling. Reusser gaat nog eens in de afdaling

clock 12:15 12 uur 15. Reusser weet van geen ophouden en duikt als een valk in de afdaling, Longo Borghini voelt dat ze mee moet zijn. . Reusser weet van geen ophouden en duikt als een valk in de afdaling, Longo Borghini voelt dat ze mee moet zijn.

clock 12:13 Reusser gegrepen op de Roche-aux-Faucons! Longo Borghini, Vollering en Chabbey sluiten aan bij Reusser. Seconden later pikken ook Annemiek van Vleuten en Gaia Realini hun wagonnetje aan. Van een wending gesproken! . 12 uur 13. hill Reusser gegrepen op de Roche-aux-Faucons! Longo Borghini, Vollering en Chabbey sluiten aan bij Reusser. Seconden later pikken ook Annemiek van Vleuten en Gaia Realini hun wagonnetje aan. Van een wending gesproken!

clock 12:13 12 uur 13. Vollering, maar ook Van Vleuten sluiten weer aan. Vollering, maar ook Van Vleuten sluiten weer aan

clock 12:11 12 uur 11. Tandenknarsend sluit Vollering aan bij Longo Borghini. De twee hebben het gezelschap van Elise Chabbey (Canyon-Sram) . Tandenknarsend sluit Vollering aan bij Longo Borghini. De twee hebben het gezelschap van Elise Chabbey (Canyon-Sram)

clock 12:10 12 uur 10. Vollering moet van ver komen, maar ze probeert het wel. . Vollering moet van ver komen, maar ze probeert het wel.

clock 12:09 12 uur 09. Coup van Trek? Trek-Segafredo slaat met een treintje een gat voor Elisa Longo Borghini. SD Worx heeft zich hier in de luren laten leggen. Wat als Reusser het toch niet houdt? . Coup van Trek? Trek-Segafredo slaat met een treintje een gat voor Elisa Longo Borghini. SD Worx heeft zich hier in de luren laten leggen. Wat als Reusser het toch niet houdt?

clock 12:08 12 uur 08. Trek-Segafredo verrast Vollering. Trek-Segafredo verrast Vollering

clock 12:05 12 uur 05. Het zal straks serieus moeten ontploffen op de Roche-aux-Faucons als de achtervolgers Reusser nog willen inhalen. . Het zal straks serieus moeten ontploffen op de Roche-aux-Faucons als de achtervolgers Reusser nog willen inhalen.

clock 12:03 12 uur 03. Overleg ontbreekt in de achtervolging. Als het daar toch begint te draaien, zit Vollering in een zetel. SD Worx heeft de koers in de tang. . Overleg ontbreekt in de achtervolging. Als het daar toch begint te draaien, zit Vollering in een zetel. SD Worx heeft de koers in de tang.

clock 11:59 1'05". Reusser krijgt het nu toch zwaar met haar neus in de wind. Ze heeft een leuke buffer, maar het kan snel gaan als er achter haar verstandhouding is. . 11 uur 59. time difference 1'05" Reusser krijgt het nu toch zwaar met haar neus in de wind. Ze heeft een leuke buffer, maar het kan snel gaan als er achter haar verstandhouding is.

clock 11:58 11 uur 58. Peloton smelt weer samen en grijpt Pratt. Peloton smelt weer samen en grijpt Pratt

clock 11:57 Côte des Forges. Garcia heeft een halve minuut van de voorsprong van Reusser gehakt. Veel volk zit er niet meer in het wiel van de Spaanse kampioene, maar het valt weer een beetje stil. . 11 uur 57. hill Côte des Forges Garcia heeft een halve minuut van de voorsprong van Reusser gehakt. Veel volk zit er niet meer in het wiel van de Spaanse kampioene, maar het valt weer een beetje stil.

clock 11:55 11 uur 55. Lippert en Garcia schudden aan de boom en Van Vleuten is niet mee. Lippert en Garcia schudden aan de boom en Van Vleuten is niet mee

clock 11:54 11 uur 54. Terwijl Reusser een drinkbus aanneemt. probeert Lippert de vaart erin te krijgen op de Forges. Mavi Garcia (Liv Racing Teqfind) neemt fors over. . Terwijl Reusser een drinkbus aanneemt. probeert Lippert de vaart erin te krijgen op de Forges. Mavi Garcia (Liv Racing Teqfind) neemt fors over.

clock 11:51 11 uur 51. Er zit geen spatje verval op bij Reusser, die nog fris genoeg is om bevoorrading te vragen. Ze moet de Forges en de Roche-aux-Faucons nog overleven. Doenbaar. . Er zit geen spatje verval op bij Reusser, die nog fris genoeg is om bevoorrading te vragen. Ze moet de Forges en de Roche-aux-Faucons nog overleven. Doenbaar.

clock 11:48 11 uur 48. De ploegen gaan toch eens met elkaar moeten praten om dit probleempje op te lossen. Ine Beyen. De ploegen gaan toch eens met elkaar moeten praten om dit probleempje op te lossen. Ine Beyen

clock 11:47 1'30". Reusser stampt op haar pedalen en rijdt rap verder weg van het pelotonnetje. Spratt spartelt daar nog ergens tussenin. . 11 uur 47. time difference 1'30" Reusser stampt op haar pedalen en rijdt rap verder weg van het pelotonnetje. Spratt spartelt daar nog ergens tussenin.

clock 11:44 11 uur 44. Van Vleuten demarreert, maar met Vollering in haar wiel is de goesting snel weg. . Van Vleuten demarreert, maar met Vollering in haar wiel is de goesting snel weg.

clock 11:44 11 uur 44. Van Vleuten probeert nog eens maar zonder succes. Van Vleuten probeert nog eens maar zonder succes

clock 11:43 11 uur 43. Het gaat niet snel genoeg bij de achtervolgers. Lippert geeft er een snok aan, maar met horten en stoten zal het niet lukken om Reusser tot de orde te roepen. . Het gaat niet snel genoeg bij de achtervolgers. Lippert geeft er een snok aan, maar met horten en stoten zal het niet lukken om Reusser tot de orde te roepen.

clock 11:40 Côte de la Redoute. Op de top overschouwen we het slagveld. Reusser heeft al een enorm gat geslagen en neemt een optie op de zege. De Zwitserse kan een stukje hardrijden. . 11 uur 40. hill Côte de la Redoute Op de top overschouwen we het slagveld. Reusser heeft al een enorm gat geslagen en neemt een optie op de zege. De Zwitserse kan een stukje hardrijden.

clock 11:40 11 uur 40. Van Vleuten met een eerste prik. Van Vleuten met een eerste prik

clock 11:39 11 uur 39. Van Vleuten breekt de stilte in het peloton met een versnelling. Wie schuift mee in haar zog? . Van Vleuten breekt de stilte in het peloton met een versnelling. Wie schuift mee in haar zog?

clock 11:37 11 uur 37. Reusser laat ook Spratt achter zich. Reusser laat ook Spratt achter zich

clock 11:36 11 uur 36. Reusser alleen! Ook Spratt moet onder het gebeuk van Reusser lossen. Is SD Worx weer op weg naar een triomf? . Reusser alleen! Ook Spratt moet onder het gebeuk van Reusser lossen. Is SD Worx weer op weg naar een triomf?

clock 11:35 11 uur 35. Reusser laat de kopgroep uit elkaar vallen. Reusser laat de kopgroep uit elkaar vallen

clock 11:34 11 uur 34. Henderson en Peperkamp moeten zich schrap zetten in de eerste meters van de Redoute, want Reusser legt er de zweep op. Enkel Spratt kan volgen. Benieuwd wat er in het peloton gebeurt. . Henderson en Peperkamp moeten zich schrap zetten in de eerste meters van de Redoute, want Reusser legt er de zweep op. Enkel Spratt kan volgen. Benieuwd wat er in het peloton gebeurt.

clock 11:31 11 uur 31. Koppige kopgroep. Reusser, Spratt, Peperkamp en Henderson weigeren om te plooien. Ze fietsen weer een grotere voorsprong bij elkaar. . Koppige kopgroep Reusser, Spratt, Peperkamp en Henderson weigeren om te plooien. Ze fietsen weer een grotere voorsprong bij elkaar.

clock 11:27 11 uur 27. Justine Ghekiere (AG Insurance-Soudal Quick-Step) rijdt alert voorin. De beste Belgische prestatie in Luik-Bastenaken-Luik was tot dusver de vijftiende plek van Julie Van de Velde in 2019. Dat kan beter. . Justine Ghekiere (AG Insurance-Soudal Quick-Step) rijdt alert voorin. De beste Belgische prestatie in Luik-Bastenaken-Luik was tot dusver de vijftiende plek van Julie Van de Velde in 2019. Dat kan beter.

clock 11:24 11 uur 24. Het peloton ziet de kopgroep rijden. En eens ze in het zicht zijn... Ine Beyen. Het peloton ziet de kopgroep rijden. En eens ze in het zicht zijn... Ine Beyen

clock 11:23 11 uur 23. De Maquisard hebben we gehad. Nu volgt een goeie tien kilometer vooral in dalende lijn naar de gevreesde Côte de la Redoute. . De Maquisard hebben we gehad. Nu volgt een goeie tien kilometer vooral in dalende lijn naar de gevreesde Côte de la Redoute.

clock 11:20 11 uur 20. Niewiadoma wordt bijna opgeslokt door het peloton, dat tot op een halve minuut van de overgebleven rensters in de kopgroep nadert. . Niewiadoma wordt bijna opgeslokt door het peloton, dat tot op een halve minuut van de overgebleven rensters in de kopgroep nadert.

clock 11:17 11 uur 17. Niewiadoma moet de kopgroep verlaten met een lekke band. Niewiadoma moet de kopgroep verlaten met een lekke band

clock 11:16 Pech voor Niewiadoma. We gan van vijf naar vier rensters in de kopgroep. Niewiadoma rijdt lek en moet de anderen laten gaan. . 11 uur 16. flat tyre Pech voor Niewiadoma We gan van vijf naar vier rensters in de kopgroep. Niewiadoma rijdt lek en moet de anderen laten gaan.

clock 11:14 45". Het verschil blijft overbrugbaar, maar het zal wel een stevige inspanning vergen. . 11 uur 14. time difference 45" Het verschil blijft overbrugbaar, maar het zal wel een stevige inspanning vergen.

clock 11:12 11 uur 12. Nog vijftig kilometer. U hoeft echt niet lang meer te wachten op beelden van de koers. Ruben Van Gucht en Ine Beyen zullen ze op Canvas (en op de livestream op deze pagina) voorzien van deskundig commentaar. . Nog vijftig kilometer U hoeft echt niet lang meer te wachten op beelden van de koers. Ruben Van Gucht en Ine Beyen zullen ze op Canvas (en op de livestream op deze pagina) voorzien van deskundig commentaar.

clock 11:08 11 uur 08. Het is hier dat de vrouwen een andere weg zoeken dan de mannen. De Maquisard is straks de volgende hindernis. . Het is hier dat de vrouwen een andere weg zoeken dan de mannen. De Maquisard is straks de volgende hindernis.

clock 11:02 11 uur 02. Zowat de helft van het peloton heeft al moeten afhaken. Een serieuze schifting. . Zowat de helft van het peloton heeft al moeten afhaken. Een serieuze schifting.

clock 11:00 Col du Rosier. Op een hoogte van 565 meter hebben Reusser, Spratt, Niewiadoma, Peperkamp en Henderson het dak van de koers bereikt. Onder impuls van Marta Cavalli (FDJ-Suez) knabbelt het peloton wat van zijn achterstand af. . 11 uur . hill Col du Rosier Op een hoogte van 565 meter hebben Reusser, Spratt, Niewiadoma, Peperkamp en Henderson het dak van de koers bereikt. Onder impuls van Marta Cavalli (FDJ-Suez) knabbelt het peloton wat van zijn achterstand af.

clock 10:54 10 uur 54. De kopgroep rijdt de Rosier op, de langste klim van de dag en de enige die zich 'col' mag noemen. . De kopgroep rijdt de Rosier op, de langste klim van de dag en de enige die zich 'col' mag noemen.

clock 10:48 De kopgroep. 10 uur 48. De kopgroep

clock 10:47 10 uur 47. Van de rensters in de ontsnapping stonden Niewiadoma (derde in 2017) en Spratt (tweede in 2018) al eens op het podium van Luik-Bastenaken-Luik. . Van de rensters in de ontsnapping stonden Niewiadoma (derde in 2017) en Spratt (tweede in 2018) al eens op het podium van Luik-Bastenaken-Luik.

clock 10:43 1'10". Het tijdsverschil loopt op. . 10 uur 43. time difference 1'10" Het tijdsverschil loopt op.

clock 10:41 10 uur 41. Ik heb er vertrouwen in. Luik-Bastenaken-Luik is de koers die me het best ligt. Annemiek van Vleuten (Movistar). Ik heb er vertrouwen in. Luik-Bastenaken-Luik is de koers die me het best ligt. Annemiek van Vleuten (Movistar)

clock 10:40 10 uur 40. Annemiek van Vleuten en Movistar zijn in het verweer geduwd. Nochtans had de Nederlandse er voor de start een goed oog in. . Annemiek van Vleuten en Movistar zijn in het verweer geduwd. Nochtans had de Nederlandse er voor de start een goed oog in.

clock 10:39 10 uur 39. Reusser, Spratt, Niewiadoma, Peperkamp en Henderson. Daar zit muziek in! . Reusser, Spratt, Niewiadoma, Peperkamp en Henderson. Daar zit muziek in!

clock 10:37 Côte de la Haute-Levée. Op de Haute-Levée zijn de vijf in de vlucht verder weggereden. Ze hebben bijna een minuut. . 10 uur 37. hill Côte de la Haute-Levée Op de Haute-Levée zijn de vijf in de vlucht verder weggereden. Ze hebben bijna een minuut.

clock 10:32 10 uur 32. Als dat zo is, moet Movistar uit zijn pijp komen. De Haute-Levée komt er immers meteen aan. . Als dat zo is, moet Movistar uit zijn pijp komen. De Haute-Levée komt er immers meteen aan.

clock 10:31 10 uur 31. Marlen Reusser (SD Worx), Amanda Spratt (Trek-Segafredo), Kasia Niewiadoma (Canyon-Sram), Esmée Peperkamp (DSM) en Anna Henderson (Jumbo-Visma) zouden een kleine voorsprong op een uitgedund peloton hebben. . Marlen Reusser (SD Worx), Amanda Spratt (Trek-Segafredo), Kasia Niewiadoma (Canyon-Sram), Esmée Peperkamp (DSM) en Anna Henderson (Jumbo-Visma) zouden een kleine voorsprong op een uitgedund peloton hebben.

clock 10:27 Côte de Stockeu. Op de steilste klim van de dag (maximaal 18%) nemen enkele interessante renster wat afstand. We proberen snel een overzicht te krijgen van de schermutselingen. . 10 uur 27. hill Côte de Stockeu Op de steilste klim van de dag (maximaal 18%) nemen enkele interessante renster wat afstand. We proberen snel een overzicht te krijgen van de schermutselingen.

clock 10:24 10 uur 24. Premiejacht. Eva van Agt (Jumbo-Visma) wil haar rekening spekken. Ze is op zowel de Mont-le-Soie als de Wanne als eerste boven gekomen. Op elke helling ligt een premie. . Premiejacht Eva van Agt (Jumbo-Visma) wil haar rekening spekken. Ze is op zowel de Mont-le-Soie als de Wanne als eerste boven gekomen. Op elke helling ligt een premie.

clock 10:20 10 uur 20. SD Worx zal het gewicht van deze koers moeten dragen. Van de zestien koersen waarin de ploeg dit jaar aantrad, won het er liefst twaalf. In vijf ervan bezette SD Worx zelfs de eerste twee plaatsen. . SD Worx zal het gewicht van deze koers moeten dragen. Van de zestien koersen waarin de ploeg dit jaar aantrad, won het er liefst twaalf. In vijf ervan bezette SD Worx zelfs de eerste twee plaatsen.

clock 10:17 10 uur 17. Riejanne Markus (Jumbo-Visma), Amanda Spratt (Trek-Segafredo) en Marlen Reusser (SD Worx) zijn vaak op de eerste rij te vinden. Demi Vollering (SD Worx) en Liane Lippert (Movistar) bekijken het van dichtbij. . Riejanne Markus (Jumbo-Visma), Amanda Spratt (Trek-Segafredo) en Marlen Reusser (SD Worx) zijn vaak op de eerste rij te vinden. Demi Vollering (SD Worx) en Liane Lippert (Movistar) bekijken het van dichtbij.

clock 10:13 Côte de Wanne. Het peloton rijdt in groep over de Wanne, met enkele grote namen voorin. Straks, op de veel steilere Stockeu, zijn er meer mogelijkheden om een gat te slaan. . 10 uur 13. hill Côte de Wanne Het peloton rijdt in groep over de Wanne, met enkele grote namen voorin. Straks, op de veel steilere Stockeu, zijn er meer mogelijkheden om een gat te slaan.

clock 10:07 10 uur 07. Wanneer vertrekt de volgende vlucht? En wie zit dan aan de stuurknuppel? . Wanneer vertrekt de volgende vlucht? En wie zit dan aan de stuurknuppel?

clock 10:03 Wanne, de volgende hindernis voor de vrouwen. 10 uur 03. Wanne, de volgende hindernis voor de vrouwen.

clock 10:01 Côte de Mont-le-Soie. Eraud botst op een muurtje, figuurlijk dan. Op de Mont-le-Soie wordt ze ingerekend. . 10 uur 01. hill Côte de Mont-le-Soie Eraud botst op een muurtje, figuurlijk dan. Op de Mont-le-Soie wordt ze ingerekend.

clock 09:55 09 uur 55. Eraud komt stilaan in de buurt van de Mont-le-Soie, de eerste gecatalogeerde helling van de dag. . Eraud komt stilaan in de buurt van de Mont-le-Soie, de eerste gecatalogeerde helling van de dag.

clock 09:52 09 uur 52. Demi Vollering heeft de Amstel en de Waalse Pijl al op zak en kan vandaag het volledige Ardense drieluik winnen. In 2017 deed Anna van der Breggen haar dat voor. Bij de mannen flikten alleen de betreurde Davide Rebellin in 2004 en Philippe Gilbert in zijn wonderjaar 2011 dat kunstje. Straks is het misschien de beurt aan Tadej Pogacar. . Demi Vollering heeft de Amstel en de Waalse Pijl al op zak en kan vandaag het volledige Ardense drieluik winnen. In 2017 deed Anna van der Breggen haar dat voor. Bij de mannen flikten alleen de betreurde Davide Rebellin in 2004 en Philippe Gilbert in zijn wonderjaar 2011 dat kunstje. Straks is het misschien de beurt aan Tadej Pogacar.

clock 09:44 40,5 km/h. Het gaat vooruit! De rugwind zit daar natuurlijk ook voor iets tussen. . 09 uur 44. average speed 40,5 km/h Het gaat vooruit! De rugwind zit daar natuurlijk ook voor iets tussen.

clock 09:38 1'35". Het is geen kilometer vlak in de Ardennen en ook het verschil tussen Eraud en het peloton maakt grillige sprongen. . 09 uur 38. time difference 1'35" Het is geen kilometer vlak in de Ardennen en ook het verschil tussen Eraud en het peloton maakt grillige sprongen.

clock 09:29 09 uur 29. Eraud is toch weg. Vreemde ontwikkeling in de eerste dertig kilometer. Eraud leek eraan voor de moeite, maar het peloton heeft haar uiteindelijk toch niet bijgehaald. Haar bonus klimt nu snel boven de twee minuten. . Eraud is toch weg Vreemde ontwikkeling in de eerste dertig kilometer. Eraud leek eraan voor de moeite, maar het peloton heeft haar uiteindelijk toch niet bijgehaald. Haar bonus klimt nu snel boven de twee minuten.

clock 09:21 09 uur 21. Iedereen wil ons kloppen, maar we hebben een plan en een sterke ploeg. Marlen Reusser (SD Worx). Iedereen wil ons kloppen, maar we hebben een plan en een sterke ploeg. Marlen Reusser (SD Worx)

clock 09:17 09 uur 17. Eraud geeft niet zomaar op en rijdt opnieuw verder weg. . Eraud geeft niet zomaar op en rijdt opnieuw verder weg.

clock 09:12 09 uur 12. Het avontuur van Eraud zal niet lang duren, ze verliest plots de helft van haar voorsprong. In het peloton jeuken er nog benen. . Het avontuur van Eraud zal niet lang duren, ze verliest plots de helft van haar voorsprong. In het peloton jeuken er nog benen.

clock 09:06 1'05". Na ongeveer vijftien kilometer heeft Eraud meer dan een minuut voorsprong te pakken. De Française is vooral sterk tegen de klok. In 2019 won ze het Frans kampioenschap tijdrijden. . 09 uur 06. time difference 1'05" Na ongeveer vijftien kilometer heeft Eraud meer dan een minuut voorsprong te pakken. De Française is vooral sterk tegen de klok. In 2019 won ze het Frans kampioenschap tijdrijden.

clock 08:57 08 uur 57. Eraud rijdt weg. De eenzame vluchtster is Séverine Eraud (Cofidis). Langzaamaan verzamelt ze seconden, zo'n veertig ondertussen. . Eraud rijdt weg De eenzame vluchtster is Séverine Eraud (Cofidis). Langzaamaan verzamelt ze seconden, zo'n veertig ondertussen.

clock 08:54 08 uur 54. Op dit moment rijdt één renster voor het pak uit, met een minieme voorsprong. We proberen te achterhalen wie het is. . Op dit moment rijdt één renster voor het pak uit, met een minieme voorsprong. We proberen te achterhalen wie het is.

clock 08:43 Vijf rensters niet gestart. Van de 140 ingeschreven rensters zijn er 135 daadwerkelijk gestart. Lotto Dstny is het zwaarst getroffen met twee opgaves nog voor de start: Mette Egtoft Jensen en Marla Sigmund. Sabrina Stultiens (Liv Racing Teqfind), Henrietta Christie (Human Powered Health) en Margaux Vigié (Lifeplus Wahoo) zijn de andere drie. . 08 uur 43. give up Vijf rensters niet gestart Van de 140 ingeschreven rensters zijn er 135 daadwerkelijk gestart. Lotto Dstny is het zwaarst getroffen met twee opgaves nog voor de start: Mette Egtoft Jensen en Marla Sigmund. Sabrina Stultiens (Liv Racing Teqfind), Henrietta Christie (Human Powered Health) en Margaux Vigié (Lifeplus Wahoo) zijn de andere drie.

clock 08:41 08 uur 41 match begonnen start time Ze zijn vertrokken! De benen zijn opgewarmd, de koers kan beginnen!

clock 08:35 08 uur 35. Officieuze start. Het peloton trekt zich op gang voor een neutralisatie van zo'n vijf minuten naar de rand van Bastenaken. . Officieuze start Het peloton trekt zich op gang voor een neutralisatie van zo'n vijf minuten naar de rand van Bastenaken.

clock 08:27 08 uur 27. Met Movistar is de laatste ploeg van het podium gebold. Op naar de start! Die zou er om 8u40 moeten komen. . Met Movistar is de laatste ploeg van het podium gebold. Op naar de start! Die zou er om 8u40 moeten komen.

clock 08:23 Over het vervelend vroege startuur zal nog wel een woordje gepraat worden. Ook in de Waalse Pijl zorgde het al voor wrevel. 08 uur 23. Over het vervelend vroege startuur zal nog wel een woordje gepraat worden. Ook in de Waalse Pijl zorgde het al voor wrevel.

clock 08:19 08 uur 19. Parcours. De vrouwen rijden langs bijna dezelfde weg van Bastenaken naar Luik als de mannen. Onderweg moeten ze over de Mont-de-Soie, de Wanne, de Stockeu, de Haute-Levée en de Rosier. Dan volgt de Maquisard, waar de mannen een ommetje over de Desnié maken. De finale met de Redoute, de Forges en de Roche aux Faucons, is opnieuw identiek. . Parcours De vrouwen rijden langs bijna dezelfde weg van Bastenaken naar Luik als de mannen. Onderweg moeten ze over de Mont-de-Soie, de Wanne, de Stockeu, de Haute-Levée en de Rosier. Dan volgt de Maquisard, waar de mannen een ommetje over de Desnié maken. De finale met de Redoute, de Forges en de Roche aux Faucons, is opnieuw identiek.

clock 08:18 De landkaart. 08 uur 18. De landkaart.

clock 08:15 08 uur 15. Favorieten. Helemaal bovenaan staat natuurlijk Demi Vollering, die dit jaar in zowat elke klassieker eerste of tweede werd. Het angstwekkend sterke SD Worx heeft met Marlen Reusser nog een ijzer in het vuur. Een trapje onder Vollering vinden we Liane Lippert, Elisa Longo Borghini en Grace Brown, die na twee tweede plaatsen in Luik eindelijk de bloemen wil. En gom ook Annemiek van Vleuten niet uit. Dit seizoen vlot het nog niet echt, maar ze is wel de uittredende winnares. . Favorieten Helemaal bovenaan staat natuurlijk Demi Vollering, die dit jaar in zowat elke klassieker eerste of tweede werd. Het angstwekkend sterke SD Worx heeft met Marlen Reusser nog een ijzer in het vuur. Een trapje onder Vollering vinden we Liane Lippert, Elisa Longo Borghini en Grace Brown, die na twee tweede plaatsen in Luik eindelijk de bloemen wil. En gom ook Annemiek van Vleuten niet uit. Dit seizoen vlot het nog niet echt, maar ze is wel de uittredende winnares.

clock 08:01 De data voor vandaag. 08 uur 01. De data voor vandaag.

clock 07:52 07 uur 52. De ochtendzon heeft de friste nog niet kunnen verjagen, maar toch staat er behoorlijk veel volk voor het podium en rond de teambussen. . De ochtendzon heeft de friste nog niet kunnen verjagen, maar toch staat er behoorlijk veel volk voor het podium en rond de teambussen.

clock 07:49 07 uur 49. Zevende editie. Bij de mannen is Luik-Bastenaken-Luik 'La Doyenne', of 'De Ouderdomsdeken', maar bij de vrouwen heeft deze koers nog niet zo'n lange geschiedenis. De zes voorgaande edities werden gedomineerd door de Nederlanders. Vijf keer leverden onze noorderburen de winnares af en ze pakten ook elf van de achttien podiumplaatsen. Ook de topfavoriete voor vandaag is Nederlands. Demi Vollering kan zich naast Anna van der Breggen en Annemiek van Vleuten scharen met een tweede overwinning in Luik-Bastenaken-Luik. . Zevende editie Bij de mannen is Luik-Bastenaken-Luik 'La Doyenne', of 'De Ouderdomsdeken', maar bij de vrouwen heeft deze koers nog niet zo'n lange geschiedenis. De zes voorgaande edities werden gedomineerd door de Nederlanders. Vijf keer leverden onze noorderburen de winnares af en ze pakten ook elf van de achttien podiumplaatsen. Ook de topfavoriete voor vandaag is Nederlands. Demi Vollering kan zich naast Anna van der Breggen en Annemiek van Vleuten scharen met een tweede overwinning in Luik-Bastenaken-Luik.

clock 07:36 07 uur 36. Ondertussen worden de ploegen en rensters al voorgesteld op het podium. . Ondertussen worden de ploegen en rensters al voorgesteld op het podium.

clock 07:05 Het is vroeg dag voor de vrouwen in Bastenaken. 07 uur 05. Het is vroeg dag voor de vrouwen in Bastenaken.

clock 23-04-2023 23-04-2023.

clock 16:50 16 uur 50. Ik fietste vroeger vaak in de Ardennen. Daar besefte ik dat ik beter zou stoppen met schaatsen en dat ik me moest focussen op de wielersport. Ik werd hier als neoprof 3e en in 2021 won ik. Dat blijft een geweldige herinnering. . Demi Vollering (SD Worx). Ik fietste vroeger vaak in de Ardennen. Daar besefte ik dat ik beter zou stoppen met schaatsen en dat ik me moest focussen op de wielersport. Ik werd hier als neoprof 3e en in 2021 won ik. Dat blijft een geweldige herinnering. Demi Vollering (SD Worx)