LIVE: Domineren Demi Vollering en SD Worx ook Luik-Bastenaken-Luik?

09 uur 29. Eraud is toch weg. Vreemde ontwikkeling in de eerste dertig kilometer. Eraud leek eraan voor de moeite, maar het peloton heeft haar uiteindelijk toch niet bijgehaald. Haar bonus klimt nu snel boven de twee minuten. .

Na ongeveer vijftien kilometer heeft Eraud meer dan een minuut voorsprong te pakken. De Française is vooral sterk tegen de klok. In 2019 won ze het Frans kampioenschap tijdrijden.

Over het vervelend vroege startuur zal nog wel een woordje gepraat worden. Ook in de Waalse Pijl zorgde het al voor wrevel.

De vrouwen rijden langs bijna dezelfde weg van Bastenaken naar Luik als de mannen. Onderweg moeten ze over de Mont-de-Soie, de Wanne, de Stockeu, de Haute-Levée en de Rosier. Dan volgt de Maquisard, waar de mannen een ommetje over de Desnié maken. De finale met de Redoute, de Forges en de Roche aux Faucons, is opnieuw identiek.

08 uur 15. Favorieten. Helemaal bovenaan staat natuurlijk Demi Vollering, die dit jaar in zowat elke klassieker eerste of tweede werd. Het angstwekkend sterke SD Worx heeft met Marlen Reusser nog een ijzer in het vuur. Een trapje onder Vollering vinden we Liane Lippert, Elisa Longo Borghini en Grace Brown, die na twee tweede plaatsen in Luik eindelijk de bloemen wil. En gom ook Annemiek van Vleuten niet uit. Dit seizoen vlot het nog niet echt, maar ze is wel de uittredende winnares. .