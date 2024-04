Rensters vallen als dominostenen in slot: Alison Jackson profiteert optimaal met sprintzege in Vuelta Femenina

ma 29 april 2024 17:13

La Vuelta Femenina Wegwedstrijd 118.5 km 14:05 Buñol - 17:30 Moncofa Alison Jackson einde 0 20 40 60 80 100 118.5

Een ontregelde sprint was voer voor outsiders in de Vuelta Femenina. Daarin toonde Alison Jackson zich de sluwste van het pak. De Canadese ex-winnares van Parijs-Roubaix had de grootste krachtexplosie in de benen en vierde de zege voor EF met een dansje. Blanka Vas (SD Worx-Protime) moet vrede nemen met de tweede plek, maar pakt wel de leiderstrui.

De eerste etappe in lijn was op papier eentje voor de sprintsters. Veel ploegen wilden dat voorkomen en zo was er een stevige strijd om de vlucht. Uiteindelijk konden 6 rensters wegrijden, met daarbij de Belgen Valerie Demey en Audrey De Keersmaeker. DSM-firminich nam het zekere voor het onzekere en controleerde in het peloton. Dat was vol in dienst van grote favoriete Charlotte Kool. De kopgroep kreeg niet meer dan 3 minuten. Een klimmetje op 40 kilometer van de streep zorgde voor nervositeit in het peloton. Daardoor werd de kloof snel kleiner. Visma - Lease a Bike, dat deze Vuelta rekent op Marianne Vos, legde een stevig tempo op bergop. Het was de doodsteek van de kopgroep, maar ook van Charlotte Kool. De Nederlandse loste en kwam niet meer terug. In het peloton reden verschillende ploegen op kop om Kool af te houden, met succes. In de laatste kilometers waren er niet veel bochten, maar de regen maakte de wegen wel glad. Dat zorgde voor valpartijen. Bij het ingaan van de laatste 3 kilometer ging een troepje onderuit. Onder meer Marianne Vos was opgehouden. Even later brak het peloton door een nieuwe valpartij op een rotonde. Daar was onder meer Gaia Realini opgehouden. Een uitgedund peloton kwam toch weer samen. Kristen Faulkner lanceerde Alison Jackson. De Canadese kampioene zag Vas en Swinkels naast haar komen, maar de winst was voor Jackson. Het is haar eerste zege sinds haar verrassende triomf in Parijs-Roubaix vorig jaar. De leiderstrui is nu voor Blanka Vas, die zowel onderweg als aan de streep boniseconden meepakte. Gaia Realini verliest het rood.

De ritwinnares was dolenthousiast na de streep

Jackson: "Ik wist dat niemand er zou over komen"

Alison Jackson: "Ik voelde het vuur om deze race te winnen. Ik zat gewoon in de juiste positie op het juiste moment dankzij mijn team. Overal rond me vielen er rensters, maar ons groepje is er van gevrijwaard. Dan trok mijn ploeg de sprint aan en wist ik dat er niemand meer over zou komen. We zijn een hechte groep aan het worden. Dat tonen we nu in de Vuelta. Iedereen geloofde in me - van staf tot rensters. Hier winnen is weer een mooie toevoeging aan mijn palmares."

Uitslag La Vuelta Femenina rit

algemeen naam resultaat ploeg 1 Alison Jackson 2u51'03" 2 Blanka Vas z.t. 3 Karlijn Swinkels 4 Katarzyna Niewiadoma 5 Ingvild Gåskjenn 6 Giorgia Vettorello 7 Silke Smulders 8 Flora Perkins 9 Amber Kraak 10 Kristen Faulkner naam resultaat ploeg 1 Blanka Vas 3u10'14" 2 Alison Jackson + 8" 3 Elisa Longo Borghini + 9" 4 Eva van Agt z.t. 5 Sophie von Berswordt z.t. 6 Riejanne Markus z.t. 7 Marianne Vos z.t. 8 Amanda Spratt z.t. 9 Gaia Realini z.t. 10 Grace Brown + 16"