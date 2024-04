LIVE - Topfavoriete Charlotte Kool moet achtervolgen na klimmetje van 3e categorie

Valerie Demey

In de kopgroep is Valerie Demey een van de rensters met een Belgisch vlaggetje achter haar naam. Na 5 jaar bij CCC en Liv trok ze afgelopen winter naar VolkerWessels. Daar is ze een van de meest ervaren vrouwen in een jonge ploeg. Ze wacht nog op haar eerste profzege. Op het BK van 2018 was ze dichtbij, maar ze werd 2e achter ploeggenote Annelies Dom.