LIVE: Vecht kransje spurtbommen om de zege in de Heistse Pijl? Livestream om 15.30 uur

Krijgen we een massasprint? De hamvraag van vandaag is: kan de vlucht van de dag uit de greep van het peloton blijven? Voor aanvang van de Heistse Pijl wordt er altijd naar de snelle mannen in het peloton gekeken. Vaak mondt de wedstrijd dan ook uit op een massasprint. Strijden de spurtbommen ook dit jaar voor de zege of kan er een groepje vluchters voorop blijven?

START. Het startschot weerklinkt in Vosselaar en de renners trekken zich op gang. Nog 193 kilometer en dan weten we wie de opvolger wordt van Pascal Eenkhoorn.

Livestream om 15.30 uur. Vanaf 15.30 uur kunt u de wedstrijd ook volgen op onze livestream op deze pagina of op Éen. U kunt ook de volledige wedstrijd meevolgen aan de hand van de live tekstupdates op deze pagina.

Start om 12.45 uur. Om 12.45 uur zal in Vosselaar het startschot weerklinken. Vervolgens krijgen de renners 193 kilometer voor de wielen geschoven, vooraleer aan te komen in Heist-op-den-Berg. Rond 17.30 uur zullen we weten wie de opvolger wordt van Pascal Eenkhoorn.

clock 12:05 Het wedstrijdprofiel voor vandaag. 12 uur 05. Het wedstrijdprofiel voor vandaag.

Mooie namen aan de start. De organisatoren van de Heistse Pijl hebben dit jaar 7 WorldTeams kunnen strikken voor hun wedstrijd. Met onder meer Jumbo-Visma, Intermarché-Wanty-Gobert, Quick-Step Alpha Vinyl en Lotto-Soudal komen er enkele mooie namen aan de start in Vosselaar. Mark Cavendish, Sam Bennett, Arnaud De Lie, Olav Kooij, Dries De Bondt en Gerben Thijssen. Allemaal dromen ze er ongetwijfeld van om straks met de bloemen naar huis te gaan.

2021: Eenkhoorn is de snelste van uitgedunde kopgroep. Vorig jaar leek de Heistse Pijl spek voor de bek van de spurters, maar uiteindelijk bleef de verwachte massasprint toch uit. In een uitgedunde kopgroep was Pascal Eenkhoorn (Jumbo-Visma) duidelijk sneller dan medevluchters Yves Lampaert (Deceuninck-Quick Step) en Jonas Rickaert (Alpecin-Fenix). Krijg we dit jaar een gelijkaardig scenario of sprint het grote pak toch opnieuw voor de overwinning?

In een uitgedunde kopgroep was Pascal Eenkhoorn (Jumbo-Visma) duidelijk sneller dan medevluchters Yves Lampaert (Deceuninck-Quick Step) en Jonas Rickaert (Alpecin-Fenix). Krijg we dit jaar een gelijkaardig scenario of sprint het grote pak toch opnieuw voor de overwinning?