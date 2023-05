LIVESTREAM: Groepje met Van Avermaet rijdt weg van het peloton

clock 16:24 16 uur 24. De voorsprong blijft groeien. De klok stopt op 1 minuut 35 aan de streep. Nog 8 ronden te gaan. . De voorsprong blijft groeien. De klok stopt op 1 minuut 35 aan de streep. Nog 8 ronden te gaan.

clock 16:20 16 uur 20. 1'20. De 7 leiders lopen weer wat uit. De voorsprong bedraagt nu weer 1 minuut en 20 seconden.

clock 16:16 16 uur 16. Tarteletto-Isorex is met twee pionnen het sterkst vertegenwoordigd in de kopgroep. Probeert een van de twee gele mannen straks nog iets of zijn ze al lang blij dat ze hun wagonnetje kunnen aanhaken?

clock 16:11 16 uur 11. Voorsprong wordt kleiner. Op iets meer dan een minuut van de kopgroep passeert het peloton de finish. In de achtervolging is alles dus weer samengekomen. De achterstand op het groepje voorin is serieus geslonken.

clock 16:06 16 uur 06. Bijna rijdt de volgwagen van Soudal-Quick Step de cameraman op de motor omver. Er volgt een discussie en wat geroep over en weer, maar al snel is alles weer in orde.

clock 16:04 16 uur 04. Bij Soudal-Quick Step wachten ze nog even om de kaart Merlier te spelen. Rekenen ze erop dat de groep met Van Avermaet nog wordt ingerekend?

clock 16:00 16 uur . Groepje tegenaanvallers. Bij de passage aan de finish op 10 ronden van het einde wordt de chronometer nog eens bovengehaald. Een groepje met onder meer Van Tricht, Steimle en Dupont heeft zich losgewrikt uit het peloton en probeert de oversteek te maken. Zij hangen op 1'35. Het peloton volgt op ongeveer 2 minuten.

Een groepje met onder meer Van Tricht, Steimle en Dupont heeft zich losgewrikt uit het peloton en probeert de oversteek te maken. Zij hangen op 1'35.

Het peloton volgt op ongeveer 2 minuten.

clock 15:49 15 uur 49. Op 1 minuut 20 hangt één tegenaanvaller: Kenneth Verstegen (EFC-L&R-Van Mossel). Het peloton volgt op ruim 2 minuten.

clock 15:45 15 uur 45. De voorsprong blijft razendsnel oplopen. 1 minuut 20 ondertussen.

clock 15:40 15 uur 40. De groep zou al 45 seconden voorsprong bij elkaar gefietst hebben.

clock 15:38 15 uur 38. Groepje van 7 met enkele grote namen. Opnieuw scheurt een groepje van 7 zich af. Daarbij toch enkele serieuze namen. De samenstelling: Warre Vangheluwe (Soudal-Quick Step) Boy Van Poppel (Intermarché-Circus-Wanty) Greg Van Avermaet (AG2R Citroën) Kobe Vanoverschelde en Thomas Joseph (Tarteletto-Isorex) Toon Vandebosch (Alpecin-Deceuninck) Dries Van Gestel (TotalEnergies)

Warre Vangheluwe (Soudal-Quick Step) Boy Van Poppel (Intermarché-Circus-Wanty) Greg Van Avermaet (AG2R Citroën) Kobe Vanoverschelde en Thomas Joseph (Tarteletto-Isorex) Toon Vandebosch (Alpecin-Deceuninck) Dries Van Gestel (TotalEnergies)

clock 15:33 15 uur 33. Soudal-Quick Step blijft attent meekoersen voorin. Ook bij een nieuwe ontsnappingspoging zit een mannetje mee. The Wolfpack won de laatste drie edities van Gullegem Koerse met Lampaert, Van Tricht en Evenepoel en wil er vandaag duidelijk vier op een rij van maken.

The Wolfpack won de laatste drie edities van Gullegem Koerse met Lampaert, Van Tricht en Evenepoel en wil er vandaag duidelijk vier op een rij van maken.

clock 15:30 15 uur 30. Het regent nieuwe aanvallen, maar niemand geraakt echt weg.

clock 15:22 15 uur 22. Alles te herdoen. De groep tegenaanvallers was tot bij Vangheluwe geraakt, maar nog geen halve ronde later worden alle 7 de leiders bijgehaald door het peloton.

clock 15:18 15 uur 18. Een eenzame leider in Gullegem Koerse.

clock 15:10 15 uur 10. Tegenaanval. Dan toch versterking op komst voor de eenzame vluchter. Van een ploegmaat dan nog wel. Bert Van Lerberghe probeert de aansluiting te maken. In zijn gezelschap nog 5 man. Aaron Van der Beken (Bingoal-WB), Andreas Goeman (Tarteletto-Isorex), Alessio De Maere (Dovy Keukens - FCC) en Kenneth Caethoven (Decock-Van Eyck-Van Mossel) zijn al herkend. Het is wachten op de naam van de 6e compagnon.

In zijn gezelschap nog 5 man. Aaron Van der Beken (Bingoal-WB), Andreas Goeman (Tarteletto-Isorex), Alessio De Maere (Dovy Keukens - FCC) en Kenneth Caethoven (Decock-Van Eyck-Van Mossel) zijn al herkend.

Het is wachten op de naam van de 6e compagnon.

clock 15:05 15 uur 05.

clock 15:02 15 uur 02. Aan de finish wordt de voorsprong van Vangheluwe opgemeten. De Belg rijdt 19 seconden voor het peloton uit.

clock 14:55 14 uur 55. Vangheluwe blijft eenzame leider. Een paar renners probeerden de oversteek te maken naar de kop van de koers, maar voorlopig moet Vangheluwe het nog steeds zonder gezelschap doen. Het is trouwens de vierde koersdag op rij voor de jonge West-Vlaming. Hij reed de afgelopen dagen ook al de GP Marcel Kint, Omloop Het Nieuwsblad bij de beloften en de Ronde van Limburg.

Het is trouwens de vierde koersdag op rij voor de jonge West-Vlaming. Hij reed de afgelopen dagen ook al de GP Marcel Kint, Omloop Het Nieuwsblad bij de beloften en de Ronde van Limburg.

clock 14:46 14 uur 46. Nieuwe aanvaller bij Soudal-Quick Step. Steimle zit nog maar net weer in het pak als een nieuwe Quick Step-renner het probeert. Het is Warre Vangheluwe deze keer.

clock 14:41 14 uur 41. Steimle gegrepen. Het avontuur van de Duitser was van korte duur. Iets voor halfweg de tweede ronde wordt hij ingerekend door het peloton.

clock 14:40 14 uur 40. Enkele mannen, waaronder de jonge Australiër Brady Gilmore, maken jacht op Steimle. Ondertussen meldt de organisatie opnieuw een val.

Ondertussen meldt de organisatie opnieuw een val.

clock 14:35 14 uur 35. De eerste aanvaller sinds de herstart is er eentje uit het team van Patrick Lefevere. Jannik Steimle heeft zich losgerukt van het peloton.

clock 14:28 14 uur 28. We zijn weer weg! Het was even wachten op de ziekenwagens, maar de start is nu dan toch voor de tweede keer gegeven. De renners leggen één rondje minder af. Er liggen nu dus nog 18 rondjes te wachten.

De renners leggen één rondje minder af. Er liggen nu dus nog 18 rondjes te wachten.

clock 14:20 14 uur 20. Even neutralisatie na stevige val in het peloton.

clock 14:11 14 uur 11. Oliver Naesen neemt de rol van wegkapitein op zich. Hij maant het peloton aan tot kalmte. De renners wachten zo meteen na 1 van de 20 rondjes aan de finishlijn op meer duidelijkheid en een herstart.

De renners wachten zo meteen na 1 van de 20 rondjes aan de finishlijn op meer duidelijkheid en een herstart.

clock 14:09 14 uur 09. Neutralisatie! Serieuze valpartij in het pak. De koers wordt eventjes geneutraliseerd.

clock 14:07 14 uur 07. Twee renners slaan nu toch een klein gaatje. Het is nog niet meteen duidelijk om wie het gaat.

clock 14:01 14 uur 01. We zijn vertrokken! De officiële start is gegeven. Enkele renners proberen zich al meteen los te wrikken van het peloton, maar voorlopig zonder veel succes.

clock 13:30 13 uur 30. Live. U hoeft niets te missen, u kunt hier de livestream bekijken vanaf de start om 14 uur. We volgen de koers ook met tekst.