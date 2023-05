Een-tweetje voor Soudal-Quick Step in Gullegem: vluchter Vangheluwe viert feest, Merlier wint pelotonsprint

Vangheluwe is de enige van de vier leiders die het peloton kan afhouden. Merlier sprint achter zijn ploegmaat naar plek twee.

17 uur 56. Vangheluwe wint! Vangheluwe is de enige van de vier leiders die het peloton kan afhouden. Merlier sprint achter zijn ploegmaat naar plek twee. .

Het peloton is met nog enkele kilometers te gaan teruggekeerd tot op 32 seconden!

17 uur 53. 32 seconden. Het peloton is met nog enkele kilometers te gaan teruggekeerd tot op 32 seconden! .

De laatste tijdsmeting lijkt nu toch weer in het voordeel van de vluchters te spreken. Welke "Van" pakt de overwinning: Vangheluwe, Van Gestel, Van Avermaet of Van Poppel?

17 uur 50. 53 seconden! De laatste tijdsmeting lijkt nu toch weer in het voordeel van de vluchters te spreken. Welke "Van" pakt de overwinning: Vangheluwe, Van Gestel, Van Avermaet of Van Poppel? .

In de kopgroep ondernemen vier renners een laatste poging om een groepssprint te ontlopen. Vangheluwe, Van Poppel, Van Avermaet en Van Gestel zijn ervandoor.

17 uur 43. Breukje voorin. In de kopgroep ondernemen vier renners een laatste poging om een groepssprint te ontlopen. Vangheluwe, Van Poppel, Van Avermaet en Van Gestel zijn ervandoor. .

In het peloton zitten nog enkele snelle mannen verscholen. Belgisch kampioen Tim Merlier zal ongetwijfeld revanche willen nemen voor de verloren sprint in de Ronde van Limburg gisteren, Gerben Thijssen wil er dan weer twee op een rij van maken.

17 uur 36. In het peloton zitten nog enkele snelle mannen verscholen. Belgisch kampioen Tim Merlier zal ongetwijfeld revanche willen nemen voor de verloren sprint in de Ronde van Limburg gisteren, Gerben Thijssen wil er dan weer twee op een rij van maken. .

Het lijkt er steeds meer op dat we toch nog een massasprint krijgen. Op 2 ronden van het einde is de voorgift geslonken tot 1 minuut.

17 uur 32. Dan toch een massasprint? Het lijkt er steeds meer op dat we toch nog een massasprint krijgen. Op 2 ronden van het einde is de voorgift geslonken tot 1 minuut. .

De tijd begint stilaan te dringen voor de renners in het peloton. Met nog iets meer dan 30 kilometer te gaan, komt de grote groep geen meter dichter op Van Avermaet & co.

17 uur 11. Nog 4 rondes. De tijd begint stilaan te dringen voor de renners in het peloton. Met nog iets meer dan 30 kilometer te gaan, komt de grote groep geen meter dichter op Van Avermaet & co. .

We maken van de gelegenheid gebruik om de 6 Belgen en de Nederlander in de kop van de koers nog eens voor u op te lijsten:

16 uur 45. We maken van de gelegenheid gebruik om de 6 Belgen en de Nederlander in de kop van de koers nog eens voor u op te lijsten: Warre Vangheluwe (Soudal-Quick Step) Boy van Poppel (Intermarché-Circus-Wanty) Greg Van Avermaet (AG2R Citroën) Kobe Vanoverschelde en Thomas Joseph (Tarteletto-Isorex) Toon Vandebosch (Alpecin-Deceuninck) Dries Van Gestel (TotalEnergies) .

clock 16:41

16 uur 41. Storing in Gullegem. Het blijft gissen naar de koerssituatie, want de storing in Gullegem raakt niet meteen opgelost. Tien minuten geleden bedroeg de voorsprong van de kopgroep nog 1'45. .