Bakelants verwacht mooie koers in Rotselaar: "Parcours is uitstekend"

15 uur 53. Bakelants: "Heel blij dat we kans krijgen om te koersen". Jan Bakelants staat te popelen om zondag te koersen in Rotselaar. "Ik ben heel blij dat we in Rotselaar de kans krijgen om na een lange trainingsperiode opnieuw te koersen", zegt de renner van Circus-Wanty Gobert . "Het wordt een goede test om te kijken hoe goed mijn opbouw naar de herstart van het internationale seizoen verloopt." De selectie van Circus-Wanty Gobert voor zondag: Jan Bakelants, Alfdan De Decker, Wesley Kreder, Maurits Lammertink, Corné van Kessel, Boy en Danny van Poppel en Pieter Vanspeybrouck. .

13:06

13 uur 06. Sterk 8-tal bij Deceuninck-Quick Step. Deceuninck-Quick Step vaardigt zondag een sterk achttal af voor de GP Vermarc Sport, de eerste profwedstrijd in België sinds de coronacrisis. Tim Declercq, Dries Devenyns, Pieter Serry, Bert Van Lerberghe, Stijn Steels en Iljo Keisse zijn de Belgen met dienst, de Fransman Florian Sénéchal en Nederlands kampioen Fabio Jakobsen vervolledigen de 1e wedstrijdselectie in bijna 4 maanden. Sportdirecteur Wilfried Peeters: "Onze jongens kijken ernaar uit en het wordt leuk te hervatten in de achtertuin van onze sponsor Vermarc. Dit is een goede manier om wedstrijdritme op te bouwen. Het is ook belangrijk iedereen veilig en wel aan de aankomst te krijgen. Zo kunnen we een dag later met een goed gevoel op stage naar Italië vertrekken." .