Ex-winnaar Sénéchal voor Le Samyn: "Van der Poel is één van de beste renners ter wereld"

Ook de vrouwen rijden morgen hun GP Samyn. Al zal dat wel zonder FDJ-Nouvelle Aquitaine-Futuroscope gebeuren. De Franse formatie start niet omdat iemand binnen het team vermoedelijk besmet is met het coronavirus. "Nadat verschillende tests werden uitgevoerd kwam een vermoedelijk coronageval aan het licht binnen het team voor de GP Samyn. In afwachting van de definitieve resultaten hebben we beslist niet aan de start te komen van de wedstrijd", klinkt het op Twitter.

Ook de vrouwen rijden morgen hun GP Samyn. Al zal dat wel zonder FDJ-Nouvelle Aquitaine-Futuroscope gebeuren. De Franse formatie start niet omdat iemand binnen het team vermoedelijk besmet is met het coronavirus. "Nadat verschillende tests werden uitgevoerd kwam een vermoedelijk coronageval aan het licht binnen het team voor de GP Samyn. In afwachting van de definitieve resultaten hebben we beslist niet aan de start te komen van de wedstrijd", klinkt het op Twitter. . 17 uur 13.

16:48

16 uur 48. Aimé De Gendt werd al twee keer tweede. Aimé De Gendt greep al twee keer net naast de zege in de GP Samyn. "Het is een koers die me ontzettend goed ligt", zegt de renner van Intermarché-Wanty-Gobert. "Het zou fijn zijn als ik er eindelijk eens kan winnen." "Le Samyn is een koers waar ik heel veel van houd. Dokkeren over de kasseien, vaak nog in slecht weer. Op de één of andere manier ligt me dat goed." .