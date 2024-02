GP Samyn (vrouwen): krijgen we 2e Belgische op palmares? Kijk vanaf 13.30 uur

Ook de vrouwen openen vandaag het wielerseizoen op de Waalse wegen. In de 13e editie zoeken we een opvolger voor de Italiaanse Marta Bastianelli. Lotte Kopecky is in 2021 de enige landgenote op het palmares, maar de wereldkampioene doet niet mee. Volg de 1.1-koers vanaf de start om 11.15 uur, vanaf 13.30 uur zijn we er ook bij met livestream of op VRT 1.