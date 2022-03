Gewiekst Movistar zet Emma Norsgaard in een zetel op weg naar winst in GP Samyn

Geduld van Movistar loont dankzij snelle benen van Norsgaard

Vandaag trapten de vrouwen hun Waalse wielervoorjaar op gang. De koers barstte pas op 20 kilometer van het einde open door een aanval van de Australische Grace Brown. Het peloton controleerde de voorsprong.

Vervolgens plaatste de Britse Alice Barnes een demarrage en reed ze het gat op Brown toe. Op 10 kilometer van de streep reed Barnes Brown uit het wiel. Door een tempoversnelling van het peloton werd het tweetal teruggepakt.

Op 6 km van het einde zagen de Nederlandse Shirin van Anrooij en de Italiaanse Vittoria Guazzini de kans om weg te rijden. Even leek het erop dat het duo om de overwinning ging strijden.

Maar op 100 meter van de streep werden ze toch teruggepakt door Emma Norsgaard, die vanuit het wiel van Copponi aanzette en het geduld van Movistar om de sprint af te wachten beloonde door naar haar eerste zege van het seizoen te knallen.

"Het belangrijkste tijdens de koers was om niet te veel te panikeren door de vele aanvallen, maar ik wist dat ik kon rekenen op een heel sterk team. Ik was overtuigd dat we het zouden afmaken in de sprint", zegt winnares Emma Norsgaard.



"Uiteraard ben je nooit helemaal zeker dat je zult winnen, maar ik had er wel vertrouwen in. Ik ben best tevreden met mijn resultaten dit seizoen", aldus Norsgaard, die afgelopen weekend nog 6e werd in de Omloop Het Nieuwsblad en 2e in de Omloop van het Hageland.