Kijk zondag wie Tim Merlier opvolgt in GP Monseré, Duits team haakt af door corona-uitbraak

15 uur 28. Geen Bike Aid in GP Monseré. Team Bike Aid zal zondag niet starten in de Grote Prijs Jean-Pierre Monseré. De Duitse formatie heeft te kampen met te veel coronagevallen en komt niet aan genoeg renners om af te reizen naar startplaats Hooglede. De organisatoren zoeken nog naar een vervanger, maar de kans is groot dat de wedstrijd zondag van start gaat met 24 in plaats van 25 ploegen. "Het blijkt niet gemakkelijk te zijn nog een ploeg te kunnen aantrekken. Deels natuurlijk door het drukke programma", zegt Rino Vandromme, de voorzitter van het organiserende comité. .