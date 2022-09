GP WALLONIE LIVE: 5 leiders, Alpecin en Intermarché controleren

clock 13:40 13 uur 40. Alpecin en Intermarché controleren. In het peloton zetten Alpecin-Deceuninck (met Philipsen en Van der Poel) en Intermarché-Wanty-Gobert (met Girmay en Van der Hoorn) zich op kop. . Alpecin en Intermarché controleren In het peloton zetten Alpecin-Deceuninck (met Philipsen en Van der Poel) en Intermarché-Wanty-Gobert (met Girmay en Van der Hoorn) zich op kop.

clock 13:28 13 uur 28. Op zijn 32e is Gianni Marchand veruit de meest ervaren renner voorin. In de Brussels Cycling Classic ging hij ook vroeg in de vlucht. Marchand maakte er deel uit van een groep van 10. In Brussel finishte de renner van Tarteletto - Isorex uiteindelijk als 8e. . Op zijn 32e is Gianni Marchand veruit de meest ervaren renner voorin. In de Brussels Cycling Classic ging hij ook vroeg in de vlucht.

clock 13:04 13 uur 04. 5 leiders, peloton op 90 seconden. De 20-jarige Fransman Maximilien Juillard koerst nu mee op kop. De 5 leiders fietsen met anderhalve minuut voor het peloton uit. Rendez-vous in Namen? . 5 leiders, peloton op 90 seconden De 20-jarige Fransman Maximilien Juillard koerst nu mee op kop. De 5 leiders fietsen met anderhalve minuut voor het peloton uit.

clock 13:00 13 uur . 4 aanvallers, 1 tegenaanvaller. Weer of geen weer, in de koers moet je aanvallen. Johan Meens (Bingoal-Pauwels Sauzen), de Noor Martin Bugge Urianstad (Uno-X), Abram Stockman (Sauerland Team) en Gianni Marchand (Tarteletto-Isorex) slaan de handen in mekaar. De Fransman Maximilien Juillard (Go Sport-Roubaix Lille Métropole) probeert de oversteek te maken. Het peloton volgt op 50 seconden. . 4 aanvallers, 1 tegenaanvaller Weer of geen weer, in de koers moet je aanvallen.

clock 12:54 12 uur 54. populaire Girmay. Biniam Girmay heeft de harten van de wielerfans veroverd. Voor de start maakt hij tijd om een T-shirt van een supporter te signeren. Andere fans krijgen dan weer een selfie met de man uit het koersgekke Eritrea. . populaire Girmay Biniam Girmay heeft de harten van de wielerfans veroverd. Voor de start maakt hij tijd om een T-shirt van een supporter te signeren. Andere fans krijgen dan weer een selfie met de man uit het koersgekke Eritrea.

clock 12:52 "Bini" Girmay is dikke vrienden met het publiek:. 12 uur 52. "Bini" Girmay is dikke vrienden met het publiek:

clock 12:43 12 uur 43 match begonnen start time c'est parti! De 20 teams zijn begonnen aan hun kletsnatte tocht van 199,7 km. Rond 17.30 uur kent u de winnaar.

Hij volgt Christophe Laporte op. De teammaat van Wout van Aert koerst niet mee. Jumbo-Visma past voor de GP.

clock 12:35 12 uur 35. Het menu van de GP de Wallonie.

clock 12:30 12 uur 30. parcours: Blegny - Namen. De start van de GP de Wallonie ligt in Blegny, ten noordoosten van Luik. Over glooiende wegen - via Yvoir, Anhée en de Molignée-vallei - trekt het peloton richting de Citadel van Namen. In de finale moeten de renners over de Côte d'Ermeton en de Côte du Tienne aux Pierres. . parcours: Blegny - Namen De start van de GP de Wallonie ligt in Blegny, ten noordoosten van Luik. Over glooiende wegen - via Yvoir, Anhée en de Molignée-vallei - trekt het peloton richting de Citadel van Namen. In de finale moeten de renners over de Côte d'Ermeton en de Côte du Tienne aux Pierres.

clock 12:28 Mathieu van der Poel heeft zich goed ingeduffeld:. 12 uur 28. Mathieu van der Poel heeft zich goed ingeduffeld:

clock 12:22 Biniam Girmay en zijn ploeg voor de start:. 12 uur 22. Biniam Girmay en zijn ploeg voor de start:

clock 12:00 doornatte editie. Kijk even naar buiten en u weet dat de renners zo meteen een stevige koers te wachten staat. Tussen Blegny en Namen zal het vanmiddag bijna onophoudelijk gieten. De regenjasjes liggen al klaar. . 12 uur . rain doornatte editie Kijk even naar buiten en u weet dat de renners zo meteen een stevige koers te wachten staat. Tussen Blegny en Namen zal het vanmiddag bijna onophoudelijk gieten. De regenjasjes liggen al klaar.

clock 11:49 De vrouwen zijn begonnen aan hun wedstrijd. Een kletsnatte wedstrijd:. 11 uur 49. De vrouwen zijn begonnen aan hun wedstrijd. Een kletsnatte wedstrijd:

clock 11:48 11 uur 48. Koersen ook mee: Greg Van Avermaet (AG2R-Citroën) en Dylan Teuns (Israël - Premier Tech). Van Avermaet won in 2014 in Namen. Teuns kan vanmiddag het ongelijk van de bondscoach bewijzen. De winnaar van de Waalse Pijl kreeg geen ticket voor het WK in Australië. . Koersen ook mee: Greg Van Avermaet (AG2R-Citroën) en Dylan Teuns (Israël - Premier Tech).

clock 11:43 11 uur 43. Ik ondervind nog altijd wat last van mijn val in de Druivenkoers, maar op training gaat het beter en beter. Victor Campenaerts. Ik ondervind nog altijd wat last van mijn val in de Druivenkoers, maar op training gaat het beter en beter. Victor Campenaerts

clock 11:37 De opstelling van Lotto-Soudal:. 11 uur 37. De opstelling van Lotto-Soudal: