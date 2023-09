Adam Yates draait Pavel Sivakov een loer in sprintje met zijn tweeën in Montréal

In de GP de Montréal kreeg het peloton 18 keer een rondje van 12,3 kilometer voorgeschoteld door de straten van de op één na grootste stad van Canada.

Op het lastige parcours, met elke ronde 269 hoogtemeters, was het onze landgenoot Florian Vermeersch die de koers kruidde. In een druilerig Montréal trok de renner van Lotto-Dstny resoluut in de aanval.

Vermeersch koos al in de 1e ronde het hazenpad en harkte een maximale bonus van zo'n 5 minuten bij elkaar, maar werd na 170 km koers weer ingerekend door een peloton dat mondjesmaat het tempo opgevoerd had.

Na de hergroepering was het niemand minder dan Arnaud De Lie - 2 dagen geleden nog primus in Québec - die zijn goeie benen niet kon verstoppen. De sprinter van Lotto-Dstny gaf er een flinke ruk aan, maar kreeg niemand mee in steun en botste even later ook op zijn limieten op de Côte Camillien-Houde.

Het was op diezelfde beklimming dat in de laatste ronde de beslissing viel. Adam Yates en Pavel Sivakov glipten weg uit een elitegroep die inmiddels al flink uitgedund was.

Sivakov en Yates, volgend jaar ploegmaats bij UAE, zongen het met hun tweeën uit tot aan de streep. In het sprintje moest Sivakov al snel gaan zitten, Yates pakte zo zijn 5e overwinning van het seizoen. Voor de Brit was het wel al van 2017 geleden dat hij nog eens mocht vieren in een eendagskoers.



Tiesj Benoot bolde op ruim een halve minuut van Yates als 11e en eerste Belg over de streep.