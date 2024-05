Vluchters en punchers verlekkeren zich op negentiende rit in de Giro

De Giro is stilaan aan zijn apotheose toe. Daags voor de zware bergrit over de Monte Grappa krijgt het peloton nog een overgangsetappe voor de wielen. Na een rustige aanloop moet er in de finale heel wat geklommen worden. Spek voor de bek van de vluchters? Of hopen de punchers nog eens toe te slaan? Volg alle actie live vanaf 13.10 uur.