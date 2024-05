LIVE: Alaphilippe schudt bergop een eerste keer aan de boom, Hermans is mee

Zit de winnaar nu al vooraan?

Niemand vooraan is een bedreiging voor de klassementsmannen, Narvaez is de dichtste achtervolger op één uur van Pogacar. De kans is dus groot dat de winnaar in deze kopgroep rijdt.



Even een overzicht:



Jhonatan Narvaez (INEOS Grenadiers)

Quinten Hermans (Alpecin-Deceuninck)

Andrea Vendrame (Decathlon - AG2R La Mondiale)

Enzo Paleni (Groupama-FDJ)

Edward Theuns & Jasper Stuyven (Lidl-Trek)

Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step)

Mattia Bais (Team Polti-Kometa)

Pelayo Sanchez (Movistar)

Lucas Plapp & Alessandro De Marchi (Team Jayco-AlUla)

Jan Tratnik & Tim van Dijke (Team Visma-Lease a Bike)

Simone Velasco (Astana Qazaqstan)

Michael Valgren, Georg Steinhauser & Mikkel Honoré (EF Education-EasyPost)

Dries De Pooter (Intermarché-Wanty)

Manuele Tarozzi (VF Group-Bardiani-CSF-Faizanè)