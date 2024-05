LIVE: Affini maakt de sprong naar voor, sprintersploegen vertrouwen het zaakje niet en maken vaart

Dark horses

Om het fris te houden, zochten we naar enkele namen die misschien kunnen verrassen vandaag. Na drie weken Giro weet je nooit natuurlijk.



Tim van Dijke krijgt bij Team Visma - Lease a Bike wellicht een kans vandaag. Met Olav Kooij zagen ze hun kopman uitvallen, ideaal moment voor de jonge Nederlander om eens zijn snelle benen te etaleren.



Ook Juan Sebastian Molano kan verrassend uit de hoek komen. Hij heeft dit jaar al meermaals bewezen dat hij snel is aan de meet. Laat UAE de Colombiaan vandaag voor eigen rekening sprinten of moet hij mee Pogacar beschermen?



Last but not least: Filippo Ganna. Tegen de rassprinters moet de Italiaan het altijd afleggen, maar Pippo heeft misschien een late uitval in gedachten.