LIVE (13.10u): Worden de sprinters beloond in Padua voor het afzien in de Dolomieten?

Sprinten geblazen?

De sprinters moesten zich na de 2e rustdag in het zweet werken om telkens op tijd binnen te rollen in de Dolomieten. Vandaag worden ze normaal gezien beloond met een vlakke rit van 178 kilometer naar Padua.



Met een lange aanloop van 9 km is er voldoende tijd om de sprinttrein op de rails te zetten, maar toch is het nog opletten geblazen in de slotkilometer. Twee bochten kunnen de sprintvoorbereiding wel eens verstoren.