LIVE: Meteen klimmen geblazen in de Dolomieten, onvermoeibare Alaphilippe zit opnieuw in de vroege vlucht

Passo Rolle (19.8 km aan 4.8%) - eerste categorie

Genoeg gedaald, we klauteren opnieuw omhoog. Tweede zwaartepunt van de dag is de Passo Rolle, die een stuk langer is dan de Passo Sella van daarnet. De klim van eerste categorie is niet de steilste, maar kan wel bijten in de kuiten door zijn lengte.



Ook in 2019 passeerde de Giro hier. Toen won Pelle Bilbao voor Mikel Landa en Giulio Ciccone.