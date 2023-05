Giro-slot is op maat gemaakt voor de snelle mannen, Roglic bereikt Rome in roze

In het criterium in Rome komt het er voor de rozetruidrager enkel op aan om overeind te blijven. De sprinters mogen hun spierballen laten rollen in een laatste rechte lijn van 700 meter, die lichtjes omhoog loopt. Neemt Mark Cavendish afscheid van de Giro en zijn carrière met winst in een grote ronde. Ook vorig jaar pakte de Brit, die eind dit seizoen stopt, zegebloemen mee in de Giro.

08 uur 19. Biljartvlak voor sprinters. Na de spannende ontknoping in de klimtijdrit zit de strijd om de eindzege in deze Giro erop. Zonder ongelukken verschijnt Primoz Roglic vandaag als eindwinnaar op het podium in Rome. Welke sprinter grijpt zijn kans in de korte, biljartvlakke slotrit? Vertrekken doen we om 15.30 uur in Rome, 126 km verder komen we daar ook aan rond 18.30-18.50 uur, naargelang de snelheid. .