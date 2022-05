De maskers bij klassementsmannen zullen vandaag afvallen op Blockhaus

clock 10:55 10 uur 55.

Parcours: 5 bergen, finish op Blockhaus. Het gaat van bij de start in Isernia omhoog met een colletje van derde categorie, de Valico del Macerone. Daarna krijgen we in de eerste 40 kilometer nog 2 cols van tweede categorie, de Rionero Sannitico en de Roccaraso.



Daarna krijgen we een lang middenstuk van bijna 100 kilometer, tot de Passo Lanciano van 1e categorie opdoemt. Een lange afdaling verder begint de gevreesde eindklim van eerste categorie van Blockhaus, naar 1.665 meter hoogte.



De Blockhaus gaat bijna 26,5 km omhoog, al telt de organisatie het eerste deel niet mee. Er is nog een kleine afzink voor de finale bergop van 13,6 kilometer aan gemiddeld 8,4 procent. Het is een onregelmatige klim met stukken tot 14 procent.

Het is de eerste echte D-Day voor de klassementsmannen. Het is ook al koersdag 9. Op de Etna is veel klassementskaf van het koren gescheiden, er bleef nog maar 17 man over in de groep der favorieten. Dat was een eerste indicatie voor de top 20, top 15 in deze Giro. Vandaag krijgen we meer zicht op de kandidaten voor het podium of de top 5. Renaat Schotte.

