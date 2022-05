Van der Poel begint met 3 metgezellen aan voorlaatste col, Vansevenant in achtervolging

clock 16:00 16 uur . De opgave van Vanhoucke heeft te maken met rugproblemen. Dat deelt de ploeg mee. . De opgave van Vanhoucke heeft te maken met rugproblemen. Dat deelt de ploeg mee.



clock 15:55 Bouwman hoeft zich voorlopig geen zorgen meer te maken over Ciccone. Hij stond geparkeerd bij de versnelling van Carthy. 15 uur 55. Bouwman hoeft zich voorlopig geen zorgen meer te maken over Ciccone. Hij stond geparkeerd bij de versnelling van Carthy.

clock 15:54 In het peloton is het wachten op actie. 15 uur 54. In het peloton is het wachten op actie.

clock 15:51 15 uur 51. Vansevenant en co komen dichter. De vijf achtervolgers naderen snel op de koplopers. Het verschil is nog maar een half minuutje. Vansevenant harkt in zijn gekende stijl mee naar boven. Knap van de jonge Belg. . Vansevenant en co komen dichter De vijf achtervolgers naderen snel op de koplopers. Het verschil is nog maar een half minuutje. Vansevenant harkt in zijn gekende stijl mee naar boven. Knap van de jonge Belg.

clock 15:46 15 uur 46. Tweede groep wordt uitgedund. Carthy sleurt aan kop van de tweede groep. Alleen Bouwman en Buitrago zitten in het wiel. Vansevenant en Hirt hebben moeite om te volgen, maar lijken toch hun wagonnetje aan te haken. . Tweede groep wordt uitgedund Carthy sleurt aan kop van de tweede groep. Alleen Bouwman en Buitrago zitten in het wiel. Vansevenant en Hirt hebben moeite om te volgen, maar lijken toch hun wagonnetje aan te haken.

clock 15:41 1'20". Ook de grote achtervolgende groep begint aan de col. Ze hebben al een achterstand van 1'20" op Van der Poel, Covi, Martin en Gall. Het peloton volgt op 7 minuten. . 15 uur 41. time difference 1'20" Ook de grote achtervolgende groep begint aan de col. Ze hebben al een achterstand van 1'20" op Van der Poel, Covi, Martin en Gall. Het peloton volgt op 7 minuten.

clock 15:38 15 uur 38. Tussensprint voor Martin. We zijn aan de voet van de Passo del Vetriolo. Guillaume Martin pikt de tussensprint mee. Een versnelling was daarvoor niet nodig. . Tussensprint voor Martin We zijn aan de voet van de Passo del Vetriolo. Guillaume Martin pikt de tussensprint mee. Een versnelling was daarvoor niet nodig.

clock 15:32 15 uur 32. Buitrago is intussen opnieuw komen aansluiten in de tweede groep. De Colombiaan van Bahrain-Victorious heeft zo te zien geen zware schade overgehouden aan zijn val. . Buitrago is intussen opnieuw komen aansluiten in de tweede groep. De Colombiaan van Bahrain-Victorious heeft zo te zien geen zware schade overgehouden aan zijn val.

clock 15:28 15 uur 28. Passo del Vetriolo. De finale barst zo meteen los met de eerste van twee zware cols. We beginnen met de Passo del Vetriolo: 12 kilometer klimmen aan 7,6% gemiddeld. . Passo del Vetriolo De finale barst zo meteen los met de eerste van twee zware cols. We beginnen met de Passo del Vetriolo: 12 kilometer klimmen aan 7,6% gemiddeld.

clock 15:27 15 uur 27. De vier koplopers werken goed samen. Hun voorsprong op de tweede groep bedraagt 40 seconden. . De vier koplopers werken goed samen. Hun voorsprong op de tweede groep bedraagt 40 seconden.

clock 15:22 Harm Vanhoucke geeft op. Opnieuw pech voor Lotto-Soudal. Na de opgave van speerpunt Ewan, gooit nu ook Harm Vanhoucke de handdoek in de ring. . 15 uur 22. give up Harm Vanhoucke geeft op Opnieuw pech voor Lotto-Soudal. Na de opgave van speerpunt Ewan, gooit nu ook Harm Vanhoucke de handdoek in de ring.

clock 15:20 15 uur 20. Simon Yates lost in het peloton. Geheel onverwachts zien we Simon Yates lossen in het peloton. Vreemd voor een renner van zijn kaliber op deze heuveltjes. Heeft hij terug last van zijn knie? . Simon Yates lost in het peloton Geheel onverwachts zien we Simon Yates lossen in het peloton. Vreemd voor een renner van zijn kaliber op deze heuveltjes. Heeft hij terug last van zijn knie?

clock 15:20 De aanval van Van der Poel. 15 uur 20. De aanval van Van der Poel.

clock 15:17 15 uur 17. Drie renners zijn er met verenigde krachten in geslaagd om tot bij Van der Poel te komen. Martin, Covi en Gall zijn de namen. . Drie renners zijn er met verenigde krachten in geslaagd om tot bij Van der Poel te komen. Martin, Covi en Gall zijn de namen.

clock 15:14 15 uur 14. Van der Poel probeert het alleen. Poef. Van der Poel flitst weg uit de kopgroep. Hij gaf tot nu toe al een heel goede indruk en pakt meteen een mooie voorsprong. Onder anderen Guillaume Martin probeert bij hem te komen. . Van der Poel probeert het alleen Poef. Van der Poel flitst weg uit de kopgroep. Hij gaf tot nu toe al een heel goede indruk en pakt meteen een mooie voorsprong. Onder anderen Guillaume Martin probeert bij hem te komen.

clock 15:09 15 uur 09. Op een van de knikjes in het heuvelachtige tussenstuk vindt Arensman zijn tweede adem. Met een versnelling probeert hij de groep uit te dunnen. De rest kruipt in zijn wiel. . Op een van de knikjes in het heuvelachtige tussenstuk vindt Arensman zijn tweede adem. Met een versnelling probeert hij de groep uit te dunnen. De rest kruipt in zijn wiel.

clock 15:06 6'36". Ineos lijkt niet van plan de koplopers terug te halen. De voorsprong wordt alleen maar groter. Tenzij een andere ploeg nog broedt op een plannetje, lijkt de winnaar vooraan te zitten. . 15 uur 06. time difference 6'36" Ineos lijkt niet van plan de koplopers terug te halen. De voorsprong wordt alleen maar groter. Tenzij een andere ploeg nog broedt op een plannetje, lijkt de winnaar vooraan te zitten.

clock 15:01 15 uur 01. Toch weer samen. Het zag er even niet goed uit voor de renners in de tweede groep, maar ze zijn er toch in geslaagd het gat te dichten. Zo sluiten Hirt, Arensman en co terug aan. . Toch weer samen Het zag er even niet goed uit voor de renners in de tweede groep, maar ze zijn er toch in geslaagd het gat te dichten. Zo sluiten Hirt, Arensman en co terug aan.

clock 14:57 14 uur 57. Hirt en Arensman in tweede groep. De belangrijkste slachtoffers van de uitdunning zijn Jan Hirt en Thymen Arensman. De hoofdrolspelers van gisteren bekopen nu misschien toch een beetje hun inspanningen. . Hirt en Arensman in tweede groep De belangrijkste slachtoffers van de uitdunning zijn Jan Hirt en Thymen Arensman. De hoofdrolspelers van gisteren bekopen nu misschien toch een beetje hun inspanningen.