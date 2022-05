Buitrago soleert naar winst in 17e Giro rit, leider Carapaz pareert de aanvallen

Jan Hirt rijdt als derde over de streep met Carthy in zijn wiel. Dat betekent dat de bonificatieseconden wegzijn.

Leemreize bolt 35" later over de meet. Hij was er erg dichtbij.

Het loopt nog lichtjes bergop in de laatste kilometer, maar Buitrago is zegezeker.

Hindley, Landa en Carapaz werken samen om Almeida verder op achterstand te zetten. We krijgen voorlopig geen info over hoe ver hij achter ligt.

De drie toppers komen samen boven. Het lijkt erop dat we geen tijdsverschillen zullen moeten noteren in de top van het klassement.

We weten niet waar eerst kijken. Buitrago nadert op Leemreize. Het verschil is nog 7". Ze zijn bijna boven.

De eerste aanval in het peloton is een feit. Een bescheiden versnelling van Landa doet Porte afhaken. De rest volgt.

16 uur 50. Nog vijf renners in de favorietengroep. In de groep der favorieten is nog geen aanval gebeurd en toch blijven er nog maar vijf renners over: Porte leidt de dans voor Carapaz. Hindley, Landa en Poels volgen. .