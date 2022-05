LIVE Giro: Harm Vanhoucke mee in eerste ontsnapping, valpartij met leider Carapaz vroeg in de wedstrijd

De voorsprong van de kopgroep slinkt ondertussen. In het peloton rijden ze aan een hoog tempo. Meerdere renners willen graag deel uitmaken van de vroege vlucht, want vluchters zijn zeker niet kansloos op dit parcours.

12 uur 43. De voorsprong van de kopgroep slinkt ondertussen. In het peloton rijden ze aan een hoog tempo. Meerdere renners willen graag deel uitmaken van de vroege vlucht, want vluchters zijn zeker niet kansloos op dit parcours. .

clock 12:40

12 uur 40. Carapaz terug in peloton. We zien de roze trui van Carapaz terug in het peloton. Na een valpartij had hij wat achterstand, maar we zijn nog vroeg in de wedstrijd. Hij maakt weer deel uit van het peloton. .