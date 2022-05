LIVE: Van der Poel ingerekend na vroege ontsnappingspoging, krijgen we straks ruime kopgroep?

Fase per fase

Fase per fase

clock 13:51 13 uur 51. Bergkoning Rosa vraagt aan de renners in de kopgroep om goed rond te draaien. Ze wisselen elkaar goed af. In het peloton proberen nog enkele renners weg te springen. . Bergkoning Rosa vraagt aan de renners in de kopgroep om goed rond te draaien. Ze wisselen elkaar goed af. In het peloton proberen nog enkele renners weg te springen.

clock 13:50 13 uur 50. Een ruime groep probeert zich nu af te splitsen van het peloton. Mathieu van der Poel zag de slaagkansen van de groep met onder anderen Ciccone en sprong op zijn beurt weg uit het peloton. Hij haakt nu zijn wagonnetje aan. . Een ruime groep probeert zich nu af te splitsen van het peloton. Mathieu van der Poel zag de slaagkansen van de groep met onder anderen Ciccone en sprong op zijn beurt weg uit het peloton. Hij haakt nu zijn wagonnetje aan.

clock 13:49 13 uur 49. Versnelling Harm Vanhoucke. Aan kop van het peloton versnelt Harm Vanhoucke (Lotto-Soudal) in de afdaling. De renners maken de koers hard vroeg in de wedstrijd en de 5 beklimmingen moeten nog komen! . Versnelling Harm Vanhoucke Aan kop van het peloton versnelt Harm Vanhoucke (Lotto-Soudal) in de afdaling. De renners maken de koers hard vroeg in de wedstrijd en de 5 beklimmingen moeten nog komen!

clock 13:47 13 uur 47. Het peloton wordt op een lang lint getrokken door het hoge tempo voorin. . Het peloton wordt op een lang lint getrokken door het hoge tempo voorin.

clock 13:46 13 uur 46. Peloton compleet. Op een kort klimmetje moet Roger Kluge (Lotto-Soudal) al lossen. Nu zetten ze de afdaling in richting de voet van Il Pilonetto. Het peloton is nog compleet. . Peloton compleet Op een kort klimmetje moet Roger Kluge (Lotto-Soudal) al lossen. Nu zetten ze de afdaling in richting de voet van Il Pilonetto. Het peloton is nog compleet.

clock 13:44 Mathieu van der Poel had een speciaal plannetje vroeg in de wedstrijd. 13 uur 44. Mathieu van der Poel had een speciaal plannetje vroeg in de wedstrijd.

clock 13:43 13 uur 43. Weer geen succes. Ook het beukwerk van Ciccone levert niets op. Na 23 kilometer is het peloton nog compleet. . Weer geen succes Ook het beukwerk van Ciccone levert niets op. Na 23 kilometer is het peloton nog compleet.

clock 13:42 13 uur 42. Ciccone slaagt er nu toch in om te ontsnappen. Hij neemt 4 renners mee, met onder anderen Mauri Vansevenant. In het peloton kijken ze naar elkaar, maar dan verschijnt Van der Poel op de voorposten. . Ciccone slaagt er nu toch in om te ontsnappen. Hij neemt 4 renners mee, met onder anderen Mauri Vansevenant. In het peloton kijken ze naar elkaar, maar dan verschijnt Van der Poel op de voorposten.

clock 13:41 13 uur 41. 20 kilometer tot eerste klim. Giulio Ciccone neemt plaats aan kop van het peloton. Hij jaagt het tempo de hoogte in, maar ze laten hem niet gaan. Nog minder dan 20 kilometer tot Il Pilonetto! . 20 kilometer tot eerste klim Giulio Ciccone neemt plaats aan kop van het peloton. Hij jaagt het tempo de hoogte in, maar ze laten hem niet gaan. Nog minder dan 20 kilometer tot Il Pilonetto!

clock 13:39 13 uur 39. Er gebeurt veel in de openingsfase van de 14e etappe. Veel renners willen graag een plaatsje in de kopgroep, maar het peloton is bij de pinken. . Er gebeurt veel in de openingsfase van de 14e etappe. Veel renners willen graag een plaatsje in de kopgroep, maar het peloton is bij de pinken.

clock 13:38 13 uur 38. Vansevenant gaat op en over de kopgroep. Hij probeert het tempo de hoogte in te jagen, maar zonder succes. Het peloton heeft hen ingerekend. . Vansevenant gaat op en over de kopgroep. Hij probeert het tempo de hoogte in te jagen, maar zonder succes. Het peloton heeft hen ingerekend.

clock 13:38 13 uur 38. Sprong van Vansevenant. Mauri Vansevenant maakt de oversteek naar de 5 koplopers, maar het peloton blijft in de buurt. . Sprong van Vansevenant Mauri Vansevenant maakt de oversteek naar de 5 koplopers, maar het peloton blijft in de buurt.

clock 13:37 13 uur 37. 5 nieuwe koplopers. In de kopgroep schuift weer een mannetje van Alpecin-Fenix mee. Oscar Riesebeek krijgt gezelschap van Alessandro Covi (UAE), Anthony Perez (Cofidis), Alessandro Tonelli (Bardiani-CSF-Faizanè) en Simone Ravanelli (Drone Hopper - Androni Giocattoli). . 5 nieuwe koplopers In de kopgroep schuift weer een mannetje van Alpecin-Fenix mee. Oscar Riesebeek krijgt gezelschap van Alessandro Covi (UAE), Anthony Perez (Cofidis), Alessandro Tonelli (Bardiani-CSF-Faizanè) en Simone Ravanelli (Drone Hopper - Androni Giocattoli).

clock 13:35 13 uur 35. 5 renners proberen het samen opnieuw. Hebben zij meer slaagkansen? . 5 renners proberen het samen opnieuw. Hebben zij meer slaagkansen?

clock 13:34 Nico Denz tegen de vlakte. Nico Denz (DSM) gaat tegen de vlakte in het peloton. In een bocht schuift hij met zijn voorwiel weg. Hij moet even inhouden en probeert de pijn te verbijten. . 13 uur 34. fall Nico Denz tegen de vlakte Nico Denz (DSM) gaat tegen de vlakte in het peloton. In een bocht schuift hij met zijn voorwiel weg. Hij moet even inhouden en probeert de pijn te verbijten.

clock 13:31 13 uur 31. Van der Poel wordt ingerekend door het peloton. . Van der Poel wordt ingerekend door het peloton.

clock 13:30 13 uur 30. Van der Poel houdt in. Van der Poel kijkt achterom en houdt in. Hij beseft dat het wel heel moeilijk is om alleen richting Turijn te rijden. . Van der Poel houdt in Van der Poel kijkt achterom en houdt in. Hij beseft dat het wel heel moeilijk is om alleen richting Turijn te rijden.

clock 13:29 13 uur 29. Ze zitten niet stil in het peloton. Meerdere renners willen Van der Poel gaan vergezellen in de kopgroep. Maar het peloton laat de renners niet zomaar los. . Ze zitten niet stil in het peloton. Meerdere renners willen Van der Poel gaan vergezellen in de kopgroep. Maar het peloton laat de renners niet zomaar los.

clock 13:28 13 uur 28. Heeft het tegenoffensief van Schmid meer succes? Na Eenkhoorn, Sépulveda en Rosa is het aan Mauro Schmid. De renner van Quick Step-Alpha Vinyl gooit alles in de strijd om de oversteek te maken, maar in het peloton laten ze dat niet zomaar gebeuren. . Heeft het tegenoffensief van Schmid meer succes? Na Eenkhoorn, Sépulveda en Rosa is het aan Mauro Schmid. De renner van Quick Step-Alpha Vinyl gooit alles in de strijd om de oversteek te maken, maar in het peloton laten ze dat niet zomaar gebeuren.