LIVE Giro: Aankomst bergop op onverharde wegen, Lotto-Soudal verliest nog mannetje

12:37 12 uur 37. Verschillende renners steken de koppen bij elkaar, maar geen enkele machtsgreep is succesvol. We zien een langgerekt peloton.

12:34 12 uur 34. De Belgische tandem wordt afgelost door Battistella en Pellaud. De Zwitser heeft in deze Giro al 408 aanvalskilometers op zijn conto. Dat nevenklassement is een van zijn doelen in deze Giro. Zijn team Androni heeft ook iets goed te maken, want gisteren hebben ze de vlucht gemist, tot woede van teambaas Gianni Savio.

12:32 12 uur 32. Toen ik vanochtend naar het ritprofiel en de finish keek, dacht ik toch: what the... Damiano Caruso (Bahrein-Victorious).

12:31 12 uur 31. Hermans en Vanhoucke gaan nu toch de internationale tour op, want ze krijgen gezelschap uit het kamp van Movistar, AG2R, Androni en Bahrein.

12:29 12 uur 29. De lage landen. Het duo rijdt slechts 100 meter voor het peloton uit, waar de zijwind toch voor wat dreiging zorgt. We herkennen in de achtergrond ook het silhouet van Mollema en De Gendt.

12:26 12 uur 26. Twee Belgen. Het is de veldrijder van Intermarché-Wanty-Gobert die als een speer wegschiet bij kilometerpaal nul. En Vanhoucke beantwoordt zijn versnelling. Zij hebben duidelijk met elkaar gesproken.

12:25 12 uur 25. In de neutralisatie zien we veel landgenoten voorin. Onder meer Hermans en Vanhoucke zitten klaar om mee te springen.

12:22 12 uur 22. Het peloton krijgt van bij de start de Colle della Croce voor de wielen geschoven, maar de organisatie vond die hindernis zelfs niet zwaar genoeg om er bergpunten uit te delen. Het is natuurlijk een ideale springplank om een kopgroep te boetseren.

12:18 12 uur 18. Ik heb het roadbook nog eens bestudeerd. Ik besef nu dat deze Giro eigenlijk nog moet beginnen. Attila Valter (Groupama-FDJ).

12:18 Over 4 kilometer volgt de officiële start en het gaat meteen bergop. Een goeie opwarming was dus een must. 12 uur 18. Over 4 kilometer volgt de officiële start en het gaat meteen bergop. Een goeie opwarming was dus een must.

12:16 12 uur 16. De inwoners van Castel di Sangro zijn massaal naar buiten gekomen en zwaaien de renners uit. Het is er aangenaam toeven in het zonnetje.

12:16 12 uur 16 match begonnen Start



12:12 12 uur 12. Ondertussen heeft Remco Evenepoel met de Belgische pers gesproken. "Mijn ideale scenario? Met Egan Bernal finishen. Ik denk dat Ineos hetzelfde plan zal hebben als wij", zegt de nummer 2 in de stand. Zijn bonus op Bernal bedraagt 5 seconden. "Ik heb er alvast zin in."

12:08 Lotto-Soudal neemt ook afscheid van Tomasz Marczynski. De Pool kampt nog met de naweeën van een coronabesmetting en blijft sukkelen met hoofdpijn, slapeloosheid en duizeligheid. Uit voorzorg wordt hij uit koers genomen. 12 uur 08. Lotto-Soudal neemt ook afscheid van Tomasz Marczynski. De Pool kampt nog met de naweeën van een coronabesmetting en blijft sukkelen met hoofdpijn, slapeloosheid en duizeligheid. Uit voorzorg wordt hij uit koers genomen.

12:06 12 uur 06. Ik houd echt wel van gravel, maar dit is toch andere koek dan de Strade Bianche. Het gaat over amper 1.600 meter en we zijn ook al 9 dagen aan het koersen. Egan Bernal (Ineos).

12:05 12 uur 05. Als we de renners mogen geloven, hebben ze links en rechts allemaal ervaring met graveltoestanden. Egan Bernal en roze trui Attila Valter hebben misschien een streepje voor, want zij hebben een verleden als mountainbiker. Bernal werd bovendien dit voorjaar 3e in de Strade Bianche.

11:58 Bij Alpecin-Fenix peppen ze zichzelf nog even op. 11 uur 58. Bij Alpecin-Fenix peppen ze zichzelf nog even op.

11:56 11 uur 56. Over 20 minuten beginnen de renners aan hun zondagse taken. De gravelfinish is uiteraard het gespreksonderwerp bij de start. De rode draad: vrijwel iedereen kijkt er toch stiekem een beetje naar uit. Of dat ook nog het verhaal aan de finish zal zijn, weten we na 17 u.

11:46 Dit is niet de WB MTB in Nove Mesto, wel de finish van vandaag. 11 uur 46. Dit is niet de WB MTB in Nove Mesto, wel de finish van vandaag