Rit 7 in de Giro: Sprinters zijn aan zet, maar overleven zij knikje net voor de vod?

09 uur 06. Rit 7 in de Ronde van Italië. In de Giro staat vandaag een nieuwe sprinterskans op het programma, maar zo eenvoudig is de opdracht niet. Het eerste luik van deze 7e opdracht is grillig, maar de tweede helft langs de Adriatische kust telt amper bultjes. Het venijn zit echter in de staart met een nieuwe technische finale. Op 1.800 meter van de finish bereiken de renners een lanceerplatform van 12 procent en tot aan de finish blijft het wegdek lichtjes hellen. Enkele haakse bochten en een wegversmalling maken de finale compleet. Verstoort een springveer het feestje van de snelle mannen? Na 17 u krijgen we het antwoord in Termoli. .